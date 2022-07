Ford prévoit de construire 600 000 véhicules électriques par an d’ici 2023, plus de 2 millions d’ici 2026

Que ce passe-t-il Ford a annoncé son intention d’augmenter la production mondiale de camions, fourgonnettes et SUV électriques jusqu’à 600 000 unités par an d’ici 2023. Pourquoi est-ce important La demande de véhicules électriques (et des batteries qui les alimentent) devrait s’accélérer considérablement au cours des prochaines années. Et après Ford commencera à utiliser de nouvelles batteries moins chères dans la Mustang Mach-E l’année prochaine et dans le F-150 Lightning d’ici 2024.

Une question souvent soulevée par les opposants aux véhicules électriques, les croyants et les fabricants est la suivante : où allons-nous trouver les matériaux et les batteries pour alimenter tous ces véhicules électriques ? Ford est convaincu d’avoir la réponse, annonçant jeudi qu’il a obtenu des contrats de matériaux qui permettront une capacité de production mondiale d’environ 600 000 véhicules électriques par an d’ici la fin de 2023 et passeront à une production annuelle de plus de 2 millions de véhicules d’ici 2026.

Ford cite un étude EY affirmant que plus de la moitié (52 %) ​​des consommateurs mondiaux ayant l’intention d’acheter une voiture au cours des deux prochaines années ont l’intention de choisir un véhicule électrique ou électrique hybride. Ici aux États-Unis, ce nombre tombe à 29 % des acheteurs interrogés, mais cela reste une forte demande pour les voitures électriques et les batteries pour les faire fonctionner. La solution de chaîne d’approvisionnement de Ford est double : elle diversifie ses chimies de batteries et s’associe à plusieurs fournisseurs de batteries et de matériaux dans le monde entier pour créer les 60 gigawattheures de capacité de batterie dont elle aura besoin chaque année pour répondre à la demande.

Le constructeur automobile annonce qu’il commencera à ajouter la chimie des cellules au lithium fer phosphate (LFP) à son portefeuille de produits aux côtés des packs actuels de nickel cobalt manganèse (NCM) en commençant par le Mustang Mach-E l’année prochaine et le Pick-up électrique F-150 Lightning en 2024. LFP a l’avantage d’utiliser des matériaux moins rares dans sa chimie, ce qui le rend plus facile à sourcer et moins cher au kilowattheure, environ 10 à 15 % moins cher selon les estimations de Ford.

Les partenariats annoncés par Ford avec Contemporary Amperex Technology, LG Energy Solutions et SK On soutiendront l’objectif global de 600 000 véhicules électriques mondiaux par an. Ford a déclaré qu’il s’attend à construire chaque année 270 000 Mustang Mach-E pour l’Amérique du Nord, l’Europe et la Chine, 150 000 North American F-150 Lightning et 150 000 Transit EV pour l’Amérique du Nord et l’Europe d’ici la fin de 2023. Le constructeur automobile a également prévoit d’introduire une série annuelle de 30 000 exemplaires d’un tout nouveau SUV européen dans le même laps de temps.

À plus long terme, Ford s’attend à ce que les taux d’adoption des véhicules électriques continuent de s’accélérer au cours de la prochaine décennie. Pour suivre la croissance, il a également annoncé un objectif de production annuelle de 2 millions de véhicules électriques dans le monde d’ici 2026 et qu’il a fourni environ 70 % de la future capacité de matériaux nécessaire (environ 1,4 million de voitures) pour atteindre ce cap. Le plan comprend environ 40 GWh par an de capacité de production LFP et d’utilisation en Amérique du Nord d’ici 2026, ainsi qu’une coopération continue avec CATL pour l’approvisionnement mondial en batteries. D’autres partenariats directs avec des sociétés minières permettront à Ford de s’approvisionner en matières premières pour batteries en Amérique du Nord, en Australie, en Indonésie et dans d’autres sources mondiales.