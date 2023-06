Ford obtient 9,2 milliards de dollars du ministère de l’Énergie pour construire 3 usines de batteries de véhicules électriques

Ford a reçu un prêt conditionnel de 9,2 milliards de dollars du département américain de l’énergie pour l’aider à construire trois usines qui produiront des batteries pour les futurs véhicules électriques Ford et Lincoln.

Le prêt accordé au constructeur automobile américain aidera les États-Unis à atteindre le zéro électricité nette d’ici 2035 et à faire en sorte que les véhicules électriques représentent la moitié de toutes les ventes de voitures neuves d’ici 2030, a déclaré le département de l’Énergie.

Le prêt sera accordé à BlueOval SK, ou BOSK, une coentreprise entre Ford et SK On, un fabricant de batteries EV basé en Corée du Sud.

« L’engagement du DOE dans ce projet renforcera la fabrication de batteries aux États-Unis tout en réduisant les émissions de carbone », Le PDG de BlueOval SK, le Dr Robert Rhee, a déclaré dans un rapport. « BlueOval SK et nos sociétés mères, Ford et SK On, augmentent la demande de batteries et des véhicules passionnants qu’elles propulseront. »

En savoir plus: Combien de temps faut-il pour atteindre le seuil de rentabilité d’une voiture électrique ?

BOSK construit une usine de batteries pour véhicules électriques dans le Tennessee et deux dans le Kentucky, la production de batteries devant commencer en 2025.

Ford a l’intention de produire 2 millions de véhicules électriques par an dans le monde d’ici 2026.

Les propriétaires de Ford EV pourront bientôt utiliser les superchargeurs Tesla – à partir du début de 2024, les voitures électriques Ford pourront utiliser un adaptateur matériel et à partir de 2025, elles auront des ports de charge Tesla intégrés. Le constructeur automobile rival GM a également signé pour Compatibilité Tesla Supercharger dans un effort combiné qui devrait voir une plus grande adoption des véhicules électriques aux États-Unis.

Si vous envisagez d’acheter un véhicule électrique, vous pouvez en savoir plus sur les choix de Crumpe pour les meilleures voitures électriques et véhicules électriques pour 2023, ainsi que sur tous les véhicules électriques disponibles en 2023, classés par gamme et comment presque tous les véhicules électriques peuvent se qualifier pour les 7 500 $. Crédit d’impôt VÉ.

En savoir plus: Toyota affirme que sa nouvelle batterie doublera l’autonomie des véhicules électriques actuels