Ford Mustang 2024 : un retour à sa gloire et à son comportement impétueux

Pour les passionnés de Mustang, les battements de cœur s’accélèrent, la tension artérielle augmente et les paumes s’humidifient en prévision d’un nouveau modèle. Ils ne seront probablement pas déçus lorsque le coupé fastback 2024 et le cabriolet arriveront cet été.

La création d’une nouvelle Mustang est probablement une affaire délicate pour les stylistes de Ford qui doivent garder à l’esprit les acheteurs plus âgés tout en faisant appel à une démographie de plus en plus jeune.

Le résultat conserve la forme reconnaissable de la Mustang tout en ajoutant de nouveaux détails. Il y a un capot plus élégant qui balaie vers le bas pour rencontrer une calandre élargie et des prises d’air plus basses. Les ailes avant et arrière, qui ont été élargies pour s’adapter aux distances accrues entre les roues gauche et droite, ajoutent au look plus agressif de la Mustang.

La ligne de toit en flèche se rétrécit en un pont arrière légèrement plus court et fortement plissé, mais il gagne environ un pouce de hauteur, ce qui, selon Ford, convient mieux aux casques de course pour ces jours de piste.

La longueur et la distance entre les roues avant et arrière ne varient que légèrement par rapport à la Mustang précédente, voire pas du tout.

La Mustang précédente était une belle voiture, il est donc logique que le modèle 2024 consiste davantage à peaufiner qu’à apporter des changements spectaculaires. PHOTO : FORD

Là où l’extérieur reste très Mustang, l’intérieur est une toute autre histoire. Un large écran plat dispose d’un écran d’instruments numériques de 12,4 pouces entièrement configurable. Les conducteurs peuvent afficher autant ou aussi peu d’informations qu’ils le souhaitent. À droite, un écran tactile de 13,2 pouces commande la plupart des fonctions variables du véhicule telles que l’infodivertissement et la climatisation. Un seul bouton est présent et il contrôle le volume audio.

Le nouveau ‘Stang est familier sous le capot. Le quatre cylindres turbocompressé de 2,3 litres de base développe 315 chevaux et 350 livres de couple, soit cinq chevaux de plus que le précédent 2,3 litres avec le même couple de pointe.

Le V8 de 5,0 litres revient, mais avec 480 chevaux et 415 livres-pied en version standard (auparavant 460/410 livres-pied). Le système d’échappement de performance en option ajoute six chevaux.

Un nouveau coupé Mustang Dark Horse est livré avec un 5,0 litres de 500 chevaux, atteignant la puissance magique de 100 chevaux par litre.

La Mustang 2024 conserve la forme reconnaissable de la voiture tout en ajoutant de nouveaux détails. PHOTO : FORD

D’autres contenus Dark Horse axés sur la piste comprennent un différentiel à glissement limité, des sorties d’échappement quadruples, des amortisseurs adaptatifs et un style unique à l’avant et à l’arrière, y compris un aileron arrière fixe. Des pneus d’été Pirelli P Zero de 19 pouces et des roues en fibre de carbone sont disponibles. De nombreuses modifications de la suspension sont facultatives avec d’autres versions de Mustang.

Le prix n’est pas disponible, mais comptez sur une augmentation par rapport aux points de départ précédents de 28 900 $ (coupé) ou 34 300 $ (cabriolet).

Les deux seront bien équipés, y compris des lumières de bienvenue qui brillent au sol à l’approche du véhicule. Les Mustang à transmission automatique démarrent le moteur à distance avec un programme Remote Rev : sur simple pression d’un bouton, les moteurs prennent brièvement vie. C’est un peu voyant, mais bon, c’est une Mustang.

La GT reçoit des sièges recouverts de cuir, une recharge de téléphone sans fil, un système audio haut de gamme et des roues de 19 ou 20 pouces en option (les modèles de 17 pouces sont disponibles sur les modèles de base)

Un changement important pour la Mustang est le large tableau de bord plat : il y a un écran de 12,4 pouces entièrement configurable, et à droite se trouve un écran tactile de 13,2 pouces pour la plupart des fonctions variables du véhicule. PHOTO : FORD

Un pack Performance en option intègre un frein de stationnement électronique spécial qui permet aux conducteurs d’exécuter des manœuvres de dérive – un survirage ostentatoire forcé – sur des circuits fermés.

Compte tenu de l’essaim croissant de véhicules électriques (y compris l’arrivée de la Mustang Mach-E), il peut sembler rassurant pour certains acheteurs que Ford n’ait pas oublié les aficionados traditionnels de la Mustang et leur soif de ce qui devient une performance à piston à l’ancienne. .

Mais cela soulève la question : quand la Mustang rejoindra-t-elle la fête électrique ?

Une transmission automatique à 10 vitesses est de série avec le quatre cylindres, tandis que le 5.0 reçoit une boîte manuelle à six vitesses avec une fonction de rétrogradation correspondant au régime. En option pour le V-8 est une boîte automatique à 10 vitesses. Le Dark Horse reçoit une boîte à six vitesses de marque Tremec. PHOTO : FORD

Ce que vous devez savoir : Ford Mustang 2024

Taper: Coupé et cabriolet fastback à propulsion arrière

Moteurs (ch): 4 cylindres en ligne de 2,3 litres, turbocompressé (315); V8 de 5,0 litres (480/500)

Transmission : Manuelle à six vitesses (de série avec 5,0); Automatique à 10 vitesses (de série avec 2,3)

Position sur le marché : La marque Mustang, âgée de près de 60 ans, a résisté à la concurrence pour devenir de loin le modèle de ce type le plus vendu dans un petit groupe qui, pour l’instant, comprend la Dodge Challenger et la Chevrolet Camaro.

Points: Un style plus robuste fait progresser la conception précédente. • Sur le papier, les moteurs quatre cylindres turbocompressés et V8 non turbo produisent plus qu’avant, mais cela passera inaperçu. • La finition Dark Horse orientée piste procurera une sensation de niveau GT350. • Les systèmes uniques de frein à dérive et de régime à distance seront probablement populaires, mais ce sont des astuces inutiles.

Sécurité active : Avertisseur d’angle mort avec alerte de recul de trafic transversal arrière (opt.); freinage d’urgence automatique à l’avant et à l’arrière (de série); alerte de conducteur inattentif (std.); avertissement de sortie de voie (std.); détection des piétons (std.); reconnaissance des panneaux de vitesse (std.)

L/100 km (ville/route) : n / A

Prix ​​de base (destination incl.): 35 000 $ (estimation)

PHOTO : FORD

PAR COMPARAISON

Chevrolet Camaro

Prix ​​de base: 33 350 $

Large gamme de puissance disponible, de 275 à 650 chevaux.

Dodge Challenger

Prix ​​de base: 41 000 $

C’est la dernière année pour ce modèle vieillissant. Éditions spéciales jusqu’à 1 025 chevaux.

Cadillac CT4

Prix ​​de base: 42 700 $

La berline haut de gamme a fière allure. Les modèles de la série V et Blackwing ajoutent des performances.

– écrit par Malcom Gunn, associé directeur chez Wheelbase Media

