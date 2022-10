Ford met fin à la production d’une supercar GT à 500 000 $ avec une édition spéciale

DETROIT – Ford Motor mettra fin à la production de sa supercar GT de 500 000 $ plus tard cette année avec un modèle en édition spéciale rendant hommage à l’héritage de course du véhicule.

Le constructeur automobile de Detroit a déclaré mercredi que la Ford GT LM Edition 2022 serait le dernier modèle de la voiture de troisième génération, qui a été ressuscitée en 2016 après une décennie hors du marché.

Ford a déclaré que seulement 20 des voitures GT LM Edition seront produites. Les livraisons devraient commencer cet automne et la production se terminera plus tard cette année, selon le constructeur automobile.

“Alors que nous fermons ce chapitre de la Ford GT de route, l’édition GT LM nous a donné l’occasion d’injecter encore plus de cœur et d’âme d’une voiture de course qui a terminé sur le podium, renforçant ainsi l’hommage à notre victoire au Mans 2016”, Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance Motorsports, a déclaré dans un communiqué.