Ford mène une réaction furieuse des entreprises contre le projet de Sunak de revenir sur zéro engagement

Ford mène une violente réaction commerciale contre les projets de Rishi Sunak visant à édulcorer certains des principaux engagements climatiques de la Grande-Bretagne, notamment le report de l’interdiction des ventes de voitures neuves à essence et diesel d’ici 2030.

Le géant automobile a déclaré que tout assouplissement de l’objectif 2030 nuirait à « l’ambition, l’engagement et la cohérence » du gouvernement, qui sont tous essentiels à ses projets de production.

L’interdiction des ventes de voitures neuves essence et diesel a été annoncée par Boris Johnson en novembre 2020, et pas plus tard qu’en juillet, le gouvernement a qualifié la date d’« immuable ».

Et Lisa Brankin, présidente de Ford au Royaume-Uni, a déclaré que l’industrie automobile « investit pour relever ce défi ».

Elle a cité un engagement de 40 milliards de livres sterling pour électrifier ses voitures, avec une gamme de neuf véhicules électriques à lancer d’ici 2025.

Mme Brankin a déclaré que la gamme est soutenue par un investissement de 430 millions de livres sterling dans les installations de Ford au Royaume-Uni, avec un financement supplémentaire prévu sur la base de l’objectif 2030.

« Il s’agit de la plus grande transformation industrielle depuis plus d’un siècle et l’objectif du Royaume-Uni à l’horizon 2030 est un catalyseur essentiel pour accélérer Ford vers un avenir plus propre », a-t-elle déclaré.

Mais, en réponse aux projets de M. Sunak de retarder l’objectif, potentiellement jusqu’à 2035, elle a déclaré : « Notre entreprise a besoin de trois choses de la part du gouvernement britannique : de l’ambition, de l’engagement et de la cohérence.

« Un assouplissement d’ici 2030 mettrait à mal les trois ».

Mme Brankin a déclaré que la Grande-Bretagne devait se concentrer sur « le renforcement du marché des véhicules électriques à court terme », tout en soutenant les consommateurs dans un contexte de crise du coût de la vie.

Son intervention intervient alors que l’organisme industriel, la Society of Motor Manufacturers and Traders, a averti que les projets de M. Sunak étaient « préoccupants ».

Le directeur général Mike Hawes a déclaré que l’industrie avait investi des milliards de livres sterling dans les véhicules électriques, les batteries et d’autres technologies – avec le soutien du gouvernement.

« Nous nous demandons donc… quelle est la stratégie ici ? il a dit à la BBC. « Et nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer maintenant », a-t-il déclaré.

Le groupe de réflexion de l’Institute for Public Policy Research (IPPR) a fustigé M. Sunak pour ces projets, qui interviennent quelques mois seulement après que les ministres ont investi 500 millions de livres sterling dans une nouvelle giga-usine de batteries électriques en cours de construction au Royaume-Uni par Jaguar Land Rover.

Le directeur associé Luke Murphy a déclaré : « Quel est l’intérêt d’investir un demi-milliard de livres d’argent public dans une usine de batteries électriques pour ensuite abandonner progressivement l’essence et le diesel ?

Il a ajouté que la course vers le zéro net est « l’opportunité économique du 21e siècle » et a déclaré que « les investisseurs ont besoin de stabilité et de certitude ».

« Tandis que d’autres pays courent en tête, le Royaume-Uni fait marche arrière », a-t-il ajouté.

Et Ian Plummer, directeur commercial du vendeur de voitures en ligne Auto Trader, a déclaré que tout retard dans l’interdiction du diesel et de l’essence d’ici 2030 serait « une mesure extrêmement rétrograde » et placerait « la politique avant les objectifs de zéro émission nette ».

Il a ajouté : « Ce revirement causera un énorme casse-tête aux constructeurs, qui réclament à grands cris de clarté et de cohérence, et il n’encouragera guère la grande majorité des conducteurs qui n’ont pas encore acheté de voiture électrique à faire le changement.

« Plutôt que de saisir le défi et d’utiliser le système fiscal pour apaiser les inquiétudes quant à l’abordabilité, le premier ministre a choisi l’option de la facilité en gardant un œil sur le jour du scrutin. »