Ford marque 31 points pour porter Wagner à la victoire 70-68

NEW YORK: Elijah Ford a enregistré un sommet en carrière de 31 points alors que Wagner a remporté son neuvième match consécutif, battant St. Francis (Pennsylvanie) 70-68 dimanche.

DeLonnie Hunt avait 15 points pour Wagner (10-5, 10-4 Conférence Nord-Est) et a fait un vol et un layup avec 55 secondes à jouer pour donner à Wagner une avance de 70-66. Ronell Giles Jr. a effectué deux lancers francs pour le Red Flash. Les deux équipes ont alterné tirs manqués et revirements avant que St. Francis ne rate un dernier tir de désespoir.

Will Martinez a ajouté 10 points pour Wagner.

Ramiir Dixon-Conover a récolté 20 points, 11 rebonds et six passes pour le Red Flash (6-15, 5-12). Giles a ajouté 13 points. Josh Cohen a récolté 12 points et sept rebonds.

Les Seahawks s’améliorent à 2-0 contre le Red Flash cette saison. Wagner a battu Saint-François (Pennsylvanie) 67-52 samedi.

