Ford licencie des ingénieurs aux États-Unis et au Canada

DÉTROIT – Moteur Ford a confirmé lundi qu’il procédera à des licenciements cette semaine, impactant principalement les emplois d’ingénierie aux États-Unis et au Canada, alors que le constructeur automobile cherche des milliards de dollars en mesures de réduction des coûts alors qu’il restructure ses opérations commerciales.

Les suppressions d’emplois devraient affecter les trois unités commerciales de Ford : Ford Blue, ses activités traditionnelles de moteurs à combustion interne ; Model e, son unité de véhicule électrique ; et Ford Pro, ses opérations de service de flotte.

Un porte-parole de l’entreprise a refusé de fournir combien d’employés seront touchés. Dans le dernier rapport trimestriel de Ford en mai, le constructeur automobile a déclaré qu’il prévoyait d’engager des charges totales en 2023 comprises entre 1,5 et 2 milliards de dollars « principalement attribuables aux départs d’employés et aux accords avec les fournisseurs ».

Cette prévision était comparée à 2 milliards de dollars et 608 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement, liés à des actions similaires.

Ford restructure ses opérations depuis plusieurs années dans le cadre de son plan Ford+, dirigé par le PDG Jim Farley. Le constructeur automobile a licencié 3 000 travailleurs en Amérique du Nord en août et a récemment procédé à 3 800 licenciements en Europe.

« Nous continuons d’examiner nos activités mondiales et pouvons prendre des mesures de restructuration supplémentaires lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à une rentabilité durable compte tenu de l’allocation de capital requise pour ces entreprises », a déclaré Ford. a déclaré dans son dossier du premier trimestre.

Farley a déclaré que l’entreprise avait un désavantage de coût d’environ 7 milliards de dollars par rapport à certains de ses concurrents, qu’elle tentait de résoudre par des gains d’efficacité et des suppressions d’emplois.

L’effectif des employés de Ford l’année dernière a chuté d’environ 10 000 personnes à 173 000 dans le monde, selon un dossier public distinct.

« La mise en œuvre de notre plan Ford+ pour la croissance et la création de valeur comprend l’augmentation de la qualité, la réduction des coûts, l’investissement dans nos priorités et l’ajustement du personnel pour correspondre aux capacités dont nous avons besoin », a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Les personnes touchées par les changements se verront offrir une indemnité de départ, des avantages sociaux et une aide importante pour trouver de nouvelles opportunités de carrière. »

Les licenciements les plus récents ont été signalés pour la première fois à la fin de la semaine dernière. À ce moment-là, certains entrepreneurs ont été avisés qu’ils ne travailleraient plus avec l’entreprise.

Les dirigeants dont les équipes sont touchées ont été informés cet après-midi et les employés devraient être informés jusqu’en milieu de semaine, selon des personnes familières avec les plans de l’entreprise. L’entreprise a demandé aux unités touchées par les coupes de travailler à distance cette semaine alors que les licenciements sont effectués, ont confirmé les personnes.

Ford n’est pas le seul constructeur automobile à réduire ses effectifs, car il réoriente son activité pour se concentrer davantage sur les véhicules électriques.

Rival de Crosstown Moteurs généraux a pris des mesures de licenciement et mené un programme de rachat d’employés qui lui a coûté 875 millions de dollars au cours du premier trimestre.

Fabricant de jeep Stellantide a confirmé en avril qu’il proposait des rachats volontaires à environ 33 500 employés américains, alors que le constructeur automobile mondial tentait de réduire ses coûts et ses effectifs.