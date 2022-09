Ford : les voitures à essence sont une activité en pleine croissance

Sauf qu’il ne meurt pas, a déclaré Kumar Galhotra, président de Ford Blue, la division des véhicules à combustion interne de Ford. Au contraire, dit-il, c’est en plein essor.

“Pour quelqu’un qui pourrait être infirmière, je passe beaucoup de mon temps et de mon investissement à développer [production] capacité pour tous nos véhicules Ford Blue”, a déclaré CNN Business. “Donc, pour moi, Ford Blue est une histoire de croissance.”

Fondamentalement, en gardant un pied fermement dans le monde de la combustion interne, Ford profite des clients qui perdent l’accès aux véhicules à essence d’autres constructeurs automobiles alors même que Ford, lui-même, déploie de nouveaux modèles de véhicules électriques.

]Ford vient de dévoiler un nouveau coupé Mustang qui, notamment, n’est pas électrique ni même hybride. La nouvelle Ford Mustang à deux portes a pu restent entièrement alimentés au gaz, ont déclaré les dirigeants de Ford, car la société atteint ses objectifs d’émissions à l’aide de véhicules électriques, comme le SUV Mustang Mach-E, et d’hybrides rechargeables comme le Ford Escape PHEV. (Les hybrides sont également inclus dans la division Ford Blue de Galhotra.)

Mais il reste un marché pour les performances à combustion interne, et Ford a décidé de servir les clients qui le souhaitent toujours, a déclaré Galhotra. Pendant ce temps, Stellantis a annoncé qu’elle arrêterait la production du coupé Dodge Challenger et de la Dodge Charger étroitement liée en 2023.

“Dans ce segment particulier, à Mustang, même si le segment peut se réduire, il y a beaucoup de spéculations sur le fait que nos concurrents pourraient quitter ce segment”, a-t-il déclaré. “Ainsi, même si le segment de l’industrie se rétrécit, nous pouvons nous développer.”

Contrairement à GM, qui a déclaré publiquement qu’il prévoyait de vendre uniquement des véhicules à zéro émission d’ici 2035, Ford n’a pas fixé de date limite pour la fabrication et la vente de véhicules à essence. Bien que Ford ait eu un certain succès avec des véhicules électriques tels que la Mustang Mach-E et le F-150 Lightning, ils se vendent aux côtés de modèles à essence dans les mêmes segments de marché. Et Ford vend également des modèles hybrides et hybrides rechargeables, tandis que GM a déclaré qu’il passerait directement aux véhicules électriques.

Ford concentre ses véhicules à essence dans trois grands domaines qui englobent tous les modèles vendus par Ford, a déclaré Galhotra. Ce sont des véhicules passionnés comme les VUS tout-terrain Mustang et Bronco, des VUS polyvalents comme le Ford Escape et Explorer et, bien sûr, des camions comme la série F et Maverick. Dans ces domaines, a-t-il dit, Ford trouve toujours de nouvelles niches à explorer, comme avec Bronco et Maverick, un petit camion avec une ingénierie similaire à celle d’une voiture. Les deux sont des modèles récemment introduits dans des segments dans lesquels Ford n’était pas en concurrence auparavant et ils se portent bien.

“Nous ne pouvons pas faire assez de non-conformistes”, a déclaré Galhotra. “Nous sommes complètement épuisés.”

La majorité des clients du Bronco et du plus petit Bronco Sport sont nouveaux chez Ford, a-t-il déclaré. Environ 60% des acheteurs de Ford Bronco n’ont pas récemment possédé de Ford. C’est proche des soi-disant «taux de conquête» pour les véhicules électriques de Ford comme le camion électrique Mustang Mach-E et Ford F-150 Lightning. Mais Ford a vendu plus de 75 000 Broncos et plus de 71 000 Bronco Sports au cours des huit premiers mois de 2022, contre environ 26 000 Mustang Mach-E. De même, Ford a vendu près de 50 000 Mavericks et une majorité d’acheteurs pour ce petit camion également nouveau pour Ford.

Pour maintenir la croissance des ventes, Galhotra a déclaré que Ford pouvait continuer à étendre et à étendre ses différentes gammes de modèles. Bronco est déjà une famille de modèles, y compris le SUV Bronco pleine grandeur et le plus petit Bronco Sport. Chacun a également une variété d’éditions spéciales comme les modèles Heritage. Ford a utilisé avec succès une stratégie similaire avec Mustang, créant des variantes apparemment infinies, de la Mustang Ecoboost 4 cylindres à 27 000 $ à la Shelby GT 500 de 760 chevaux à 80 000 $.

“Je vois le potentiel pour Maverick de devenir un jour une famille”, a-t-il déclaré.

De toute évidence, à un moment donné, les véhicules à essence seront progressivement supprimés, a autorisé Galhotra. Mais tout n’est pas clair quand cela se produira et, alors que d’autres constructeurs automobiles se tournent vers l’offre de véhicules électriques uniquement, Ford a la possibilité d’augmenter les ventes des conducteurs. pas prêt à faire le changement, a déclaré Galhotra. Dans le même temps, bien sûr, Ford proposera également options de véhicules électriques pour ceux qui sont prêts, dit-il.