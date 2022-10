Ford, Las Vegas Sands, Nvidia, Kraft Heinz et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Moteur Ford , Moteurs généraux – Les actions de Ford et de GM ont chuté de 7% et 5% respectivement, après qu’UBS a déclassé les deux actions. L’entreprise a abaissé Ford à une cote de vente de neutre et a réduit GM à une cote neutre à partir d’un achat. L’industrie automobile se dirige vers une offre excédentaire de véhicules après trois ans de pouvoir de fixation des prix sans précédent, a déclaré UBS.

Actions de casino – Les actions des sociétés d’hôtels et de casinos ont été les principales baisses du S&P 500, avec Wynn Resorts en baisse de 11,6 % et Sables de Las Vegas perdre 8,5 %. MGM Resorts baissé de 3,5 %. Les mesures sont intervenues alors que les villes chinoises ont réimposé les verrouillages de Covid grâce à un pic de cas quotidiens pendant une semaine de vacances.

Kraft Heinz – Les actions du fabricant de produits alimentaires ont augmenté de 2% après que Goldman Sachs les a mises à niveau pour acheter à partir du point mort, notant que des marges bénéficiaires plus élevées n’ont pas été entièrement intégrées au titre. D’autres stocks d’aliments et de boissons ont également augmenté, notamment JM Smucker et Marques Conagra qui a ajouté 2 %. Soupe Campbell a augmenté de 1,5 %.

Rivian Automobile – Les actions de la startup EV ont chuté de près de 10% après que la société a annoncé qu’elle rappellerait presque tous ses véhicules en raison d’un éventuel problème de fixation desserrée qui pourrait faire perdre le contrôle de la direction au conducteur.

Nvidia – Le stock de puces a chuté de plus de 4% pour atteindre un creux de 52 semaines après que l’administration Biden a publié un vaste ensemble de contrôles à l’exportation, y compris un plan visant à couper la Chine de certaines puces semi-conductrices fabriquées avec des équipements américains. La vente est intervenue même après que Nvidia a déclaré que la nouvelle restriction n’aurait pas d’effet matériel sur son activité.

Cinq9 — Les actions de la société de logiciels ont chuté de 22 % après que le PDG Rowan Trollope a démissionné de son rôle et de son poste au sein du conseil d’administration. Trollope a accepté le poste de PDG d’une société privée de pré-introduction en bourse, a annoncé lundi Five9.

PPG Industries – Les actions ont chuté de 4% après que la société a averti que les résultats du troisième trimestre seraient inférieurs aux attentes, affirmant que le bénéfice par action ajusté serait de 5% à 7% inférieur au bas des estimations précédentes de la société de 1,75 $ à 2,00 $. PPG a blâmé les “conditions de demande plus faibles” en Europe et en Chine qui, selon la société, se poursuivront au quatrième trimestre.

Merck – Les actions du géant pharmaceutique ont augmenté de 2,8% après que Guggenheim a mis à niveau Merck pour acheter de neutre. Guggenheim a déclaré dans une note que la croissance des principaux médicaments Keytruda et Gardasil est “très positive” et qu’il y a des raisons d’avoir confiance dans le pipeline de développement de Merck.

Robin des Bois – L’application de négociation d’actions a vu ses actions chuter de plus de 2 % après que Barclays a réitéré Robinhood comme sous-pondéré. La firme de Wall Street a déclaré qu’elle s’en tenait à sa note négative, mais s’attend à ce que les revenus soient légèrement meilleurs que prévu au troisième trimestre.

Etsy – Les actions du marché en ligne ont baissé de 1,4 % malgré le fait que Goldman Sachs ait lancé l’action en tant qu’achat en raison de son modèle commercial résilient et de ses opportunités de croissance.

– Yun Li, Jesse Pound, Alex Harring, Sarah Min et Michael Bloom de CNBC ont contribué au reportage