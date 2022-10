Ford, General Motors, Rivian et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Gué (F), Moteurs généraux (GM) – UBS a rétrogradé les deux constructeurs automobiles, coupant Ford de “vendre” de “neutre” et rétrogradant GM de “neutre” à “acheter”. UBS a déclaré que l’industrie automobile évolue rapidement vers une offre excédentaire de véhicules après trois ans de pouvoir de fixation des prix sans précédent. Ford a glissé de 3,6 % en précommercialisation tandis que GM a chuté de 3,5 %.

Rivien (RIVN) – Les actions de Rivian ont chuté de 9% dans le pré-marché après avoir rappelé presque tous ses véhicules pour résoudre les problèmes de direction potentiels. Le constructeur de voitures et de camions électriques a déclaré qu’aucune blessure n’avait été signalée à la suite du problème.

Pain grillé (TOST) – Mizuho a mis à niveau le fournisseur de plate-forme technologique axée sur les restaurants pour “acheter” de “neutre”, affirmant que ses recherches mettent l’accent sur le potentiel de profit et de vente des services de Toast. Toast a progressé de 3,3 % en précommercialisation.

Tesla (TSLA) – Tesla a livré plus de 83 000 véhicules depuis son usine de Shanghai le mois dernier, en hausse de 8 % par rapport à août et son total mensuel le plus élevé jamais enregistré pour l’usine récemment rénovée. Tesla a cependant perdu du terrain dans les échanges avant commercialisation après que RBC a réduit son objectif de cours sur l’action à 340 $ par action contre 367 $ par action.

Stellantide (STLA) – Stellantis a signé un accord d’approvisionnement en nickel et cobalt avec la société minière australienne GME Resources, alors qu’elle s’apprête à sécuriser les composants clés des batteries de véhicules électriques. Le constructeur automobile avait signé un accord d’approvisionnement en lithium plus tôt cette année avec l’australien Vulcan Resources.

Kraft Heinz (KHC) – Kraft Heinz a augmenté de 2% dans l’action de précommercialisation après que Goldman Sachs a mis à niveau le stock du fabricant de produits alimentaires pour “acheter” à partir de “neutre”. Goldman a déclaré que Kraft Heinz est l’un des rares titres de consommation de base où la perspective de marges bénéficiaires plus élevées n’est pas encore pleinement intégrée au titre.

Procter & Gamble (PG) – Les actions de P&G ont baissé de 1,3% dans les échanges avant commercialisation, à la suite d’une dégradation par Goldman Sachs des actions du géant des produits de consommation de «neutre» à «acheter». La vue mise à jour de Goldman reflète les préoccupations de valorisation et les éventuels vents contraires sur les parts de marché.

Merck (MRK) – Merck a augmenté de 2,7% dans le pré-marché après que Guggenheim a mis à niveau le stock pour “acheter” de “neutre”. La société a déclaré que le fabricant de médicaments était sur le point de battre le consensus sur les bénéfices grâce à de bonnes perspectives de croissance pour les produits clés, entre autres facteurs.