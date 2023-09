Ford évite une grève de l’automobile au Canada grâce à un accord avec Unifor

Une grève d’Unifor aurait eu un impact sur l’usine d’assemblage de Ford à Oakville, qui produit les multisegments Ford Edge et Lincoln Nautilus, ainsi que sur deux usines de moteurs qui produisent des moteurs V8 utilisés dans des produits clés tels que les camionnettes Ford Série F et la muscle car Mustang.

L’accord de principe canadien a été conclu le cinquième jour du syndicat United Auto Workers qui a lancé des grèves ciblées contre Ford et ses rivaux de Crosstown. Moteurs généraux et Chrysler-parent Stellantis .

DÉTTROIT – Moteur Ford a évité d’avoir à faire face à des grèves des deux côtés de la frontière entre les États-Unis et le Canada mardi soir, alors que le constructeur automobile et le syndicat canadien Unifor ont annoncé un accord de principe couvrant 5 600 travailleurs de l’automobile dans la province de l’Ontario.

Ford et Unifor ont refusé de divulguer immédiatement les détails de l’accord, qui, selon Lana Payne, présidente nationale du syndicat, « aborde tous les points soulevés par les membres en préparation pour cette ronde de négociations collectives ».

« Nous croyons que cet accord solidifiera les fondations sur lesquelles nous continuerons de négocier des gains pour des générations de travailleurs de l’automobile au Canada », a-t-elle déclaré. dans un rapport Mardi soir.

Unifor, qui représente 18 000 travailleurs canadiens des constructeurs automobiles de Détroit, a adopté une approche plus traditionnelle dans ses négociations que son homologue américain. Le syndicat canadien a choisi Ford comme entreprise « cible » au lieu de suivre la nouvelle stratégie de négociation de l’UAW avec les trois constructeurs automobiles. Il a également annoncé une grève nationale traditionnelle, si nécessaire, au lieu de grèves ciblées.

Le syndicat devrait divulguer les détails de l’accord aux membres dans les prochains jours, suivi d’un vote. S’il est ratifié, l’accord servira de modèle à Unifor pour négocier avec GM et Stellantis.

Ford va maintenant se concentrer sur ses discussions avec l’UAW. Shawn Fain, président du syndicat, a déclaré lundi que le syndicat annoncerait de nouvelles grèves dans les usines américaines si les constructeurs automobiles de Détroit ne faisaient pas de « sérieux progrès » dans les négociations d’ici vendredi midi (heure de l’Est).

Actuellement en grève, environ 12 700 travailleurs de l’UAW de l’usine de camions de taille moyenne et de fourgonnettes pleine grandeur de GM à Wentzville, dans le Missouri ; l’usine de camionnettes intermédiaires Ranger et de SUV Bronco de Ford à Wayne, Michigan ; et l’usine Jeep Wrangler et Gladiator de Stellantis à Toledo, Ohio.