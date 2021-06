Ford étend sa gamme de camions rentables avec un nouveau petit pick-up Maverick

DETROIT – Ford Motor étendra sa gamme de camions très rentables avec un nouveau petit pick-up appelé Maverick, a confirmé la société jeudi.

Le véhicule compact devrait être plus petit que le pick-up pleine grandeur F-150 de Ford ainsi que son Ranger intermédiaire. Il pourrait être parmi les camionnettes les plus petites et les moins chères des États-Unis, comblant un vide pour certains acheteurs, car les camions sont devenus de plus en plus gros et plus chers.

« Nous pensons qu’il existe des opportunités là-bas en raison du prix des camions, de leur taille et de la popularité globale des camions », a déclaré Michelle Krebs, analyste exécutive chez Cox Automotive.

Le pick-up est produit à l’usine Ford d’Hermosillo au Mexique aux côtés du nouveau SUV Ford Bronco Sport de l’entreprise.

Le Maverick devrait être mis en vente d’ici la fin de cette année, mais une porte-parole de Ford a refusé de commenter des détails supplémentaires sur le véhicule autres que son nom et son dévoilement la semaine prochaine.

« Des mois de rumeurs, de tirs d’espionnage et de spéculations ont tous conduit à ce moment. C’est vrai – Ford ajoute un tout nouveau petit pick-up à la gamme, et il s’appelle Maverick », a déclaré Ford dans un communiqué.

Le Maverick fera ses débuts mardi avec l’aide de l’actrice Gabrielle Union sur ses chaînes Instagram et TikTok ainsi que sur les réseaux sociaux de Ford et Hulu, selon la société.

Les constructeurs automobiles ont largement proposé des camionnettes compactes sur les marchés internationaux, laissant les États-Unis pour les camions plus gros. Le véhicule pourrait aider Ford à attirer de nouveaux clients, en particulier sur la côte ouest, où les petits pick-up et les marques non domestiques fonctionnent bien, selon Krebs.

Jeudi, c’est la première fois que Ford a confirmé le véhicule ainsi que son nom. Cela survient une semaine après que le cours des actions de Ford a atteint 15 $ par action pour la première fois depuis 2015 à la suite de sa première journée des investisseurs sous la direction du PDG Jim Farley.

L’événement s’est concentré sur le nouveau plan « Ford + » de Farley visant à redresser ses opérations et à se développer sur les marchés émergents tels que les véhicules connectés et les services d’abonnement.