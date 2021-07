Ford et VW proposent des essais de nouveaux véhicules électriques pour stimuler les ventes de Mach-E et ID.4

En plus d’exposer des véhicules à l’intérieur du McCormick Place Convention Center, les constructeurs automobiles proposent des essais routiers et des promenades dans de nouveaux véhicules électriques. Les dirigeants automobiles pensent que de tels efforts de marketing expérientiel sont l’une des premières étapes clés pour accroître l’adoption des véhicules électriques.

Ce n’est pas un salon de l’auto de Chicago typique. C’est environ la moitié de la taille et du temps d’un salon traditionnel, mais les constructeurs automobiles tels que Ford Motor, Volkswagen et d’autres essaient d’en tirer le meilleur parti. Cela inclut la présentation de nouveaux véhicules électriques.

« Oh mon Dieu!… J’ai conduit beaucoup de voitures électriques et c’est bien », a déclaré le professeur de l’atelier automobile du lycée. « C’était comme une fusée. »

Deering a déclaré que faire entrer les consommateurs dans le Mach-E et leur permettre de voir de nouveaux véhicules électriques tels que le pick-up Ford F-150 Lightning, qui devrait être mis en vente l’année prochaine, est essentiel pour que les gens comprennent que les véhicules électriques sont réels et non des projets scientifiques. .

Les salons de l’auto sont importants pour que les constructeurs automobiles fassent étalage de leurs véhicules les plus récents et, plus important encore, obtiennent « les fesses dans les sièges » – un vieil adage pour la meilleure façon de vendre des voitures.

Le directeur marketing de Volkswagen of America, Kimberly Gardiner, a déclaré qu’il était « super important » de permettre aux consommateurs de monter dans de nouveaux véhicules électriques et de « s’imaginer en conduire un ».

VW propose des entraînements dans quatre de ses véhicules les plus récents, y compris le électrique ID.4, qui a été mis en vente cette année. VW a organisé environ 250 événements de conduite à travers le pays pour le nouveau véhicule électrique de mars à juin.

« Nous sommes à ce grand moment où de plus en plus de consommateurs veulent comprendre et apprendre ce que c’est que de conduire un véhicule électrique », a déclaré Deering.

Près de 16 000 personnes de tous âges ont participé aux programmes nationaux, selon VW.

L’ID.4 et le Mach-E font partie d’une poignée de véhicules rechargeables, y compris tout électrique et hybride, à proposer des trajets ou des trajets aux salons de l’auto de Chicago. D’autres incluent le Jeep Wrangler 4xe, le Kia Niro EV et le Chevrolet Bolt EV et EUV.