Ford et Legault demandent à Ottawa de permettre à Bombardier de concourir pour un contrat d’avion de surveillance

Les premiers ministres de l’Ontario et du Québec ont uni leurs forces pour demander au gouvernement fédéral de lancer un processus d’approvisionnement permettant à la société québécoise Bombardier de concourir pour un contrat de plusieurs milliards de dollars pour remplacer les avions de surveillance de l’Aviation royale canadienne.

Le gouvernement fédéral a été critiqué pour avoir envisagé un contrat à fournisseur unique avec le géant américain Boeing pour l’avion. Ottawa soutient qu’aucune décision finale n’a été prise.

Maintenant, le premier ministre du Québec, François Legault, et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, demandent aux autres dirigeants provinciaux à la conférence des premiers ministres qui se déroule actuellement à Winnipeg de faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il considère le discours de Bombardier.

Ford a dit qu’il était « un fervent partisan de s’assurer que nous fabriquons tout au Canada ».

« En ce moment, il y a une grande empreinte avec Bombardier ici en Ontario et nous voulons simplement les approuver pour avoir un processus équitable », a déclaré Ford à Winnipeg.

« Si Boeing est meilleur, alors Boeing l’obtient. Si Bombardier est meilleur, ils l’obtiennent. Mais cela doit être un processus juste et transparent. J’adore les choses fabriquées au Canada. »

REGARDER: Le premier ministre Ford soutient l’ouverture du concours pour les avions de surveillance

« J’aime les choses fabriquées au Canada » : Ford parle de ses attentes concernant l’achat d’avions militaires Le premier ministre Doug Ford a déclaré qu’il souhaitait soutenir l’appel de Bombardier à un « processus équitable » pour lui permettre de soumissionner contre Boeing pour construire des avions de surveillance.

Le Canada a fait une demande officielle aux États-Unis en mars pour acheter son avion de surveillance P-8A Poseidon, qui est déjà utilisé par des alliés. Le gouvernement fédéral a déclaré que c’est le seul avion sur le marché qui répond aux exigences de l’armée de l’air.

Le département d’État américain a donné son feu vert en juin pour que le Canada achète jusqu’à 16 avions P-8A avancés de Boeing à un coût estimé à environ 7,8 milliards de dollars canadiens.

Bombardier a critiqué le plan et a fait campagne publiquement pour présenter sa propre proposition. L’entreprise québécoise s’est associée à son rival General Dynamics pour offrir au Canada une version militarisée de son avion Global Express 6500.

Bombardier a publié un nouveau rapport de PricewaterhouseCoopers le jour de l’ouverture de la réunion des premiers ministres. Le rapport affirme que son plan pourrait soutenir 22 650 emplois directement ou indirectement par le biais de ses chaînes d’approvisionnement dans l’Atlantique et l’Ouest canadien et générer 800 millions de dollars en recettes fiscales pour les différents paliers de gouvernement.

L’amiral John C. Aquilino, commandant du Commandement indo-pacifique américain (INDOPACOM), débarque d’un avion de reconnaissance américain P-8A Poseidon à Clark Air Base, province de Pampanga, nord des Philippines en 2022. (Aaron Favila/Associated Press)

Legault a déclaré qu’il souhaitait que les premiers ministres pressent le gouvernement fédéral de donner à Bombardier l’occasion de rivaliser, « au lieu d’aller directement avec Boeing ».

« C’est un contrat important et on peut comprendre que le gouvernement américain doive mettre beaucoup de pression sur le gouvernement canadien, mais nous avons une entreprise canadienne, Bombardier, qui a des usines en Ontario et au Québec qui peuvent fournir ce qui est nécessaire », a déclaré Legault à Winnipeg. .

Le plan de Boeing pourrait créer un avantage annuel pour l’économie canadienne de 358 millions de dollars et plus de 2 900 emplois canadiens, selon une étude menée par Doyletech.

Boeing a déclaré que les avantages industriels et technologiques sont liés aux emplois au Québec, en Ontario, dans l’Atlantique et dans l’Ouest du Canada liés à l’innovation, aux programmes de technologies propres, à la formation initiale et aux chaînes d’approvisionnement imbriquées.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré qu’il avait demandé à Ford d’inscrire Bombardier à l’ordre du jour de la réunion des premiers ministres à Winnipeg. (John Woods/La Presse Canadienne)

Boeing a des installations à Winnipeg qui produisent des pièces pour les avions commerciaux. La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, qui accueille la conférence des premiers ministres, a déclaré qu’elle se concentrait sur « les opportunités de développement économique ici ».

« Je continuerai à soutenir les entreprises manitobaines afin qu’elles puissent continuer à créer et à développer des emplois ici au Manitoba… Cela a toujours été l’une de mes priorités depuis que je suis devenu premier ministre et cela ne finira jamais », a déclaré Stefanson.

L’expert en approvisionnement de la défense, David Perry, a déclaré que ce n’est pas tous les jours que les premiers ministres interviennent dans les décisions d’approvisionnement en matière de défense.

« Cela s’est déjà produit dans le passé, mais ce n’est pas incroyablement courant », a déclaré Perry, président de l’Institut canadien des affaires mondiales.

Il a dit que dans le passé, la pression politique avait contribué à influencer les décisions fédérales en matière d’approvisionnement.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, accueille la réunion des premiers ministres du Conseil de la fédération à Winnipeg. (John Woods/La Presse canadienne)

Il a cité le chantier naval Davie comme exemple récent. En réponse au lobbying intense du Chantier Davie, basé à Québec, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé en avril que le chantier naval Davie se joindrait à un club de chantiers navals éligibles à des milliards de dollars de travaux fédéraux. Legault s’est tenu aux côtés de Trudeau lors de l’annonce et a annoncé un soutien provincial de 519 millions de dollars à Davie.

Perry a déclaré que l’approche du gouvernement pour remplacer les avions de surveillance de l’armée de l’air canadienne est « une sorte de situation inhabituelle ». Il a déclaré que le gouvernement avait initialement indiqué qu’il était ouvert à d’autres options, mais qu’il avait demandé l’approbation du Congrès américain pour acheter les avions.

« J’ai du mal à penser à un autre exemple où nous avons fait cela », a déclaré Perry.

Bombardier s’est associé à son rival General Dynamics pour offrir au Canada une version militarisée de son avion Global Express 6500. (Soumis par Bombardier)

Il a dit que puisque le gouvernement n’a pas fourni de «raison articulée» pour ne pas suivre le processus normal, il est «compréhensible» que les gens demandent un concours ouvert.

Perry a déclaré que le contrat suscitait un grand intérêt en raison du coût élevé du remplacement des avions de surveillance canadiens vieux de plusieurs décennies. Les avions ont été achetés il y a plusieurs décennies et ont subi d’importantes modernisations et extensions de durée de vie au fil des ans. Il a dit que ce ne sont pas seulement les avions qui sont remplacés, c’est aussi l’équipement de surveillance et, dans certains cas, les armes.

« Ainsi, lorsque vous achetez un tas de gros avions et que vous y mettez un tas d’équipements sophistiqués, le prix devient assez élevé », a-t-il déclaré.

Bombardier a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle espère que « les premiers ministres non seulement en discuteront, mais s’engageront à engager le gouvernement fédéral à ce sujet ».

Le bureau de la ministre des Achats Helena Jaczek a déclaré dans un communiqué de presse qu’il est « important que nous garantissions des avantages économiques significatifs » et qu’il n’a pas encore pris de décision finale.