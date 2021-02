Ford Motor Co exploitera les logiciels, l’intelligence artificielle et le cloud computing proposés par Google d’Alphabet Inc pour développer de nouveaux services grand public et moderniser les opérations internes, ont annoncé lundi les sociétés.

Dans le cadre d’un partenariat de six ans, le constructeur automobile basé à Dearborn, dans le Michigan, intégrera le système d’exploitation Android du géant de la technologie dans ses véhicules Ford et Lincoln à partir de 2023.

Ford proposera à ses clients des applications Google intégrées, notamment sa carte et sa technologie vocale. Il déploiera la technologie d’intelligence artificielle de Google pour améliorer l’efficacité du développement de véhicules, de la chaîne d’approvisionnement et des opérations de fabrication, ont déclaré les entreprises.

Les sociétés formeront également un groupe, Team Upshift, pour explorer les utilisations des données pour développer de nouveaux commerces de détail, créer de nouvelles offres de propriété et d’autres services pour les clients Ford.

Les données clients de Ford ne seront pas transmises aux annonceurs de Google ou de Google, a déclaré le vice-président de la stratégie de Ford, David McClelland, lors d’une conférence téléphonique.

Le constructeur automobile continuera à utiliser d’autres fournisseurs de services cloud et à collaborer avec d’autres entreprises technologiques telles qu’Amazon.com, a-t-il déclaré.

«Ford sera-t-il comme Foxconn? Non. Absolument pas », a déclaré McClelland, faisant allusion à la crainte parmi certains dirigeants du secteur automobile que les constructeurs automobiles soient relégués à l’assemblage de matériel à faible marge, comme l’assembleur d’iPhone Foxconn, dans tout accord avec une puissance de l’industrie technologique.

McClelland et le chef de Google Cloud, Thomas Kurian, n’ont pas divulgué les détails des conditions commerciales de l’accord.

Le partenariat Google-Ford reflète la pression croissante exercée sur les constructeurs automobiles pour accélérer les logiciels et les services basés sur les données qui peuvent générer des revenus ou réduire les coûts.

Ford, à l’instar de ses rivaux établis, a vu le constructeur de véhicules électriques Tesla Inc devenir de loin le constructeur automobile le plus précieux au monde, en partie parce que les investisseurs considèrent Tesla aussi loin en ce qui concerne les logiciels et la gestion des données nécessaires aux voitures connectées et électriques.

L’année dernière, Amazon.com Inc s’est associé au japonais Toyota Motor Corp pour aider à gérer et à monétiser les données collectées dans le parc automobile mondial du constructeur, tandis que Volkswagen AG en 2019 a conclu un accord avec Microsoft pour coopérer sur le cloud computing en Chine et aux États-Unis.