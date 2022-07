Ford et GM demandent à la NHTSA de déployer des voitures sans volant sur les routes publiques

Le gouvernement fédéral américain est parfois disposé à contourner les règles, à condition que certaines étapes soient suivies. Bien que les véhicules sans contrôle du conducteur ne soient actuellement pas autorisés en vertu de la lettre de la loi, les constructeurs automobiles sont autorisés à soumettre des demandes d’exemption, à condition qu’ils aient une raison suffisante, et Ford et GM pensent qu’ils le font.

La National Highway Traffic Safety Administration a publié des pétitions de Ford et de General Motors qui cherchent à mettre des véhicules de développement autonomes sans contrôle traditionnel du conducteur sur les routes publiques. Les deux pétitions ont été publiées au Federal Register, où le public aura 30 jours pour laisser des commentaires.

Jetons un coup d’oeil à La pétition de Ford première. Le constructeur automobile a demandé à la NHTSA de bénéficier d’exemptions de sept normes fédérales de sécurité des véhicules différentes, ce qui leur permettrait de déployer jusqu’à 2 500 véhicules autonomes sans contrôle du conducteur par an. Selon la pétition, ces véhicules seraient utilisés pour aider à développer la technologie d’automatisation SAE niveau 4 du constructeur automobile, ce qui signifie que le véhicule pourrait fonctionner sans surveillance du conducteur dans certaines situations. Le contrôle humain est toujours possible, grâce à ce que Ford décrit comme des “commandes de conduite non traditionnelles”, bien qu’il n’ait pas fourni plus de détails, mentionnant seulement que les véhicules seraient des hybrides.

La pétition de GM est un peu plus spécifique en termes de véhicule. Cette pétition vise à accorder l’autorisation d’utilisation de la voie publique pour le Origine de la croisièreun déménageur électrique boxy capable d’automatisation SAE de niveau 4 qui a été dévoilé pour la première fois en 2020. GM a demandé un traitement confidentiel pour certaines parties de sa pétition, il y a donc un peu moins d’informations à creuser ici.

Dans les deux cas, les véhicules resteront la propriété de l’entreprise et aucun des constructeurs ne cherche à mettre ces véhicules à la disposition du public. Les deux pétitions font également valoir que la poursuite du développement des véhicules automatisés sera bénéfique pour l’intérêt public pour diverses raisons, qu’il s’agisse de réduire la congestion ou d’améliorer la mobilité individuelle.

“Cette pétition est une étape importante pour aider à créer une voie réglementaire qui permet aux technologies autonomes de mûrir au fil du temps, en éliminant les commandes et les affichages qui ne sont utiles qu’aux conducteurs humains”, a écrit un porte-parole de Ford dans un communiqué envoyé par e-mail. “Nous sommes impatients de continuer à travailler avec la NHTSA sur notre objectif commun de façonner l’avenir de la mobilité intelligente.” Un porte-parole de GM n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.