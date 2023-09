Ford et GM annoncent des centaines de licenciements temporaires de travailleurs non grévistes : NPR

basculer la légende Bill Pugliano/Getty Images

Les effets d’entraînement de la grève des Travailleurs unis de l’automobile ont commencé.

Vendredi, Ford a renvoyé chez eux environ 600 travailleurs de son usine du Michigan en raison de problèmes de production liés à la grève. Invoquant des raisons similaires, General Motors a également averti que 2 000 travailleurs de son usine d’assemblage de Fairfax, au Kansas, devraient être au chômage d’ici le début de la semaine prochaine.

Lorsqu’une usine est fermée en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, les entreprises versent généralement une rémunération partielle à leurs travailleurs non grévistes. Mais dans ce cas-ci, Ford et General Motors ont déclaré qu’il n’y aurait pas de compensation de ce type.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré que le syndicat veillerait à ce que les travailleurs concernés continuent à percevoir un revenu et a qualifié les licenciements temporaires d’attaque stratégique visant à accélérer les négociations.

« Soyons clairs : si les Trois Grands décident de licencier des gens qui ne sont pas en grève, c’est qu’ils essaient de faire pression sur nos membres pour qu’ils se contentent de moins », a déclaré Fain samedi dans un communiqué. déclaration.

La perspective de licenciements temporaires intervient moins d’un jour après que l’UAW a lancé sa grève sans précédent contre les trois grands constructeurs automobiles : Ford, General Motors et Stellantis, la société mère de Chrysler, Jeep et Ram. Vendredi, environ 13 000 travailleurs de trois usines du Midwest ont débrayé après que les constructeurs automobiles n’ont pas réussi à parvenir à un accord avec le syndicat sur les salaires, les retraites et autres avantages sociaux.

Le syndicat et les trois constructeurs automobiles sont revenus à la table de négociation samedi.

« Nous avons eu des conversations raisonnablement productives avec Ford aujourd’hui », a déclaré l’UAW dans une déclaration écrite fournie à NPR.

La grève concerne actuellement moins de 9 % des membres de l’UAW dans les trois entreprises. Mais davantage de travailleurs pourraient se mettre en grève à tout moment, en fonction de l’évolution des négociations.

Les constructeurs automobiles affirment que les licenciements sont une conséquence directe de la grève de l’UAW

Environ 600 travailleurs du département de construction de carrosserie de l’usine d’assemblage Ford du Michigan et de la zone de sous-assemblage sud d’emboutissage intégré ont été priés de ne pas se présenter au travail vendredi parce que les composants qu’ils produisent nécessitent un revêtement électronique. Selon Ford, le revêtement électronique est une mesure de protection mise en place par le service de peinture de l’usine, qui s’est mis en grève.

« Notre système de production est hautement interconnecté, ce qui signifie que la stratégie de grève ciblée de l’UAW aura des répercussions sur les installations qui ne sont pas directement visées par un arrêt de travail », a déclaré Ford dans un communiqué.

General Motors a également déclaré que la grève à l’usine d’assemblage de Wentzville, dans le Missouri, avait déjà « un effet d’entraînement négatif » sur le reste de son usine d’assemblage de Fairfax, au Kansas.

« Cela est dû à une pénurie de pièces embouties critiques fournies par les opérations d’emboutissage de Wentzville à Fairfax », a déclaré General Motors dans un communiqué. « Nous travaillons dans le cadre d’un accord expiré chez Fairfax. Malheureusement, aucune disposition n’autorise le paiement d’un sous-salaire fourni par l’entreprise dans ces circonstances. »

Mais le président de l’UAW, Fain, a soutenu que les constructeurs automobiles pouvaient se permettre d’éviter de tels licenciements temporaires.

« Avec leurs bénéfices records, ils n’ont pas besoin de licencier un seul employé. En fait, ils pourraient doubler le salaire de tous les travailleurs de l’automobile, sans augmenter le prix des voitures, tout en engrangeant des milliards de dollars », a-t-il déclaré samedi dans un communiqué.

Camila Domonoske de NPR a contribué au reportage.