Ford dit que l’Ontario reçoit les soins de santé dont il a besoin malgré les fermetures de services hospitaliers

Alors que les services hospitaliers de l’Ontario ont été contraints de fermer leurs portes et de réduire leurs heures d’ouverture ces dernières semaines, le premier ministre Doug Ford a déclaré mercredi que le système de santé de la province répondait toujours aux besoins des Ontariens.

“Je veux être clair, les Ontariens continuent d’avoir accès aux soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin”, a déclaré Ford lors d’une annonce à Stratford, en Ontario.

Selon l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO), environ 25 hôpitaux de l’Ontario ont été contraints de réduire des sections de leurs installations au cours de la longue fin de semaine précédente en raison d’un manque de personnel.

Ford a déclaré que les hôpitaux et les services d’urgence ressentent “des pressions accrues en ce moment”, mais a également déclaré que les chirurgies se déroulaient à “près de 90% des taux pré-pandémiques”, et que neuf personnes sur 10 se rendant aux services d’urgence “sont prises en charge dans les paramètres de santé.”

«Nous jetons tout ce que nous pouvons sur le système de santé», a déclaré Ford, affirmant que la province s’efforce d’ajouter plus d’infirmières formées à l’étranger, tout en en ayant déjà ajouté 760 au système.

REGARDER | Ford répond aux critiques sur la gestion des soins de santé par la province :

Le premier ministre de l’Ontario repousse les détracteurs de la santé Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, citant un problème mondial dans les soins de santé, a défendu le plan de son propre gouvernement pour faire face à la pression accrue à laquelle les hôpitaux et les services d’urgence sont confrontés, dans cet échange avec le journaliste de CityNews, Richard Southern.

C’est la première fois depuis des semaines que Ford répond à des questions au milieu d’une crise de dotation en cours dans le secteur de la santé et des négociations contractuelles avec les travailleurs de l’éducation.

L’épuisement professionnel et la maladie parmi les agents de santé, aggravés par un afflux de personnes cherchant un traitement qui a été reporté plus tôt dans la pandémie de COVID-19, ont forcé certains hôpitaux à limiter les services et à fermer temporairement leurs services d’urgence.

Les députés de l’opposition disent que le gouvernement manque à l’appel

Lors d’une conférence de presse mardi matin, les députés libéraux de l’Ontario John Fraser et le Dr Adil Shamji ont déclaré que la ministre de la Santé Sylvia Jones et le premier ministre étaient portés disparus alors que le secteur de la santé fait face à des niveaux de pression sans précédent.

« Depuis des mois maintenant, les infirmières, les médecins et les travailleurs de la santé de première ligne de l’Ontario alertent le gouvernement Ford de la crise que nous vivons actuellement dans nos hôpitaux », a déclaré Fraser.

“La situation est très grave, cette situation est très grave. Le problème, c’est que nous n’avons pas assez de personnel pour fournir les soins dont les gens ont besoin. Les infirmières quittent la profession deux fois plus vite que la normale et cela ne ralentit pas.”

Lors de la conférence de presse de mercredi, Ford a déclaré que d’autres provinces ressentaient également ces pressions et a de nouveau appelé à un financement accru du gouvernement fédéral – bien qu’un rapport d’avril du Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario sur les résultats budgétaires de la première année de la pandémie ait révélé que le les dépenses de programmes totales par personne de la province en 2020 étaient les plus faibles au Canada, avec le montant le moins élevé en dépenses de santé.

« Ce n’est pas un problème propre à l’Ontario », a déclaré Ford.

Aucun engagement d’abroger la loi 124

Des groupes d’infirmières, des dirigeants d’hôpitaux et d’autres professionnels et défenseurs de la santé ont déclaré que l’épuisement professionnel après avoir été sur les lignes de front du COVID-19 pendant plus de deux ans et ne pas avoir été correctement indemnisé a poussé les gens à quitter la profession en masse.

De nombreuses infirmières désignent le projet de loi 124 comme une source majeure de préoccupation, affirmant que la législation qui plafonnait les augmentations de salaire des travailleurs du secteur public à un pour cent par an pendant trois ans a dévalué leur travail.

Ford a noté que les dispositions expirent et ne s’appliqueront pas à leurs prochaines négociations contractuelles, mais n’a toujours pas dit qu’il les abrogerait, ajoutant que le gouvernement avait offert aux infirmières une prime de 5 000 $.

Lorsqu’on lui a demandé mercredi s’il s’engagerait à les payer plus, Ford a répondu que la prime était un “merci” et que personne ne pense plus que lui au monde des infirmières et autres travailleurs de la santé.