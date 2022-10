Ford dévoile une fourgonnette pleine grandeur Transit Trail 2023 plus aventureuse

Comme #vanlife continue de gagner en popularité, le travail réel d’équipement d’une fourgonnette pour la résidence et l’aventure est laissé aux amateurs et aux entreprises d’aménagement professionnelles. Les constructeurs automobiles n’ont pas vraiment fourni de base spécifique pour ce genre de tâche, mais Ford est déterminé à changer cela en novembre.

Ford a annoncé cette semaine que sa division Ford Pro lancera le Ford Transit Trail 2023 en novembre. Bien que les détails soient encore clairs, Ford a promis dans son communiqué de presse que le Transit Trail comportera “des améliorations intérieures et extérieures offrant aux bricoleurs et aux distributeurs de camping-cars une toile clé en main directement de l’usine”. Ainsi, Ford ne sera pas celui qui vous aidera à vivre votre meilleure vie de camionnette, mais il sera rendre beaucoup plus facile d’y arriver.

Gué



En plus de l’annonce, Ford a publié deux teasers pour le Transit Trail. Le premier regarde carrément la calandre, qui comporte trois feux de circulation orange, un marqueur pour les autres voitures que quelque chose d’assez gros arrive sur la route. Le deuxième teaser nous donne un aperçu de la silhouette, avec une grande baie vitrée sur la porte latérale coulissante et tout un éclairage extérieur.

Alors que le segment des fourgonnettes pleine grandeur continuera de prospérer, en partie grâce à des variantes de niche comme celle-ci, d’autres segments ne se portent pas aussi bien aux États-Unis. Le segment des fourgonnettes compactes a pratiquement disparu des États-Unis maintenant. Nissan a renoncé à ses offres commerciales en 2020, et cette année seulement, nous avons assisté à l’annulation aux États-Unis du Ford Transit Connect, Mercedes-Benz Metris et le Ram Pro Master Citytuant efficacement le segment des fourgonnettes compactes aux États-Unis.