Ford dévoile un nouveau pick-up électrique F-150 Lightning

Le véhicule très attendu ressemble au F-150 actuel du constructeur automobile, mais possède un style extérieur unique, comme une calandre fermée et une barre lumineuse à l’avant du véhicule qui relie ses phares. Assis à côté d’un Ford F-150 traditionnel 2021, il semblait être à peu près le même.

DEARBORN, Michigan – Ford Motor a présenté son nouveau pick-up électrique F-150 Lightning plus tôt que prévu lors d’une visite mardi du président Joe Biden à l’usine du Michigan qui produit le véhicule.

Le président Joe Biden avec Corey Williams (à gauche), directeur de l’usine, William Ford, Jr. (2-R), président exécutif de Ford Motor Company et Jim Farley (à droite), PDG de Ford Motor Company, visites du véhicule électrique Ford Rouge Center, à Dearborn, Michigan, le 18 mai 2021.

Les dirigeants de Ford ont déclaré que le F-150 Lightning serait une véritable camionnette conçue pour le travail commercial, contrairement aux camionnettes de style de vie attendues telles que le GMC Hummer EV ou Tesla Cybertruck. Il devrait être mis en vente au milieu de l’année prochaine.

« C’est juste le meilleur de Ford », a déclaré la semaine dernière Jim Farley, PDG de Ford, lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.

Farley a déclaré que le F-150 Lightning sera en mesure « d’alimenter votre maison en cas de panne, il est encore plus rapide que le camion de performance F-150 Lightning d’origine; et il s’améliorera constamment grâce à des mises à jour en direct. »

Lors de l’annonce du nom du véhicule, Farley a comparé son importance à celle du Ford Model T et de la Ford Mustang.

Biden a visité l’installation pour promouvoir son programme pour les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis et le paquet d’infrastructure de 2 billions de dollars qui comprend 174 milliards de dollars pour stimuler le développement et l’adoption de véhicules électriques.

Les camionnettes sont considérées comme un moyen important d’augmenter l’adoption des véhicules électriques par les consommateurs, car ce sont les véhicules les plus vendus au pays. Ils sont également extrêmement importants pour les flottes et les clients commerciaux, qui devraient être parmi les plus gros acheteurs de véhicules électriques.