Ford dévoile l’Escape 2023 à vendre aux côtés du SUV Bronco Sport

DÉTROIT — Moteur Ford met à jour son populaire Escape dans le cadre d’une stratégie de vente à deux volets aux côtés du Bronco Sport plus récent et plus robuste dans le segment très compétitif des VUS compacts.

Ford s’attend à ce que le nouveau design de l’Escape 2023, combiné à des technologies de commodité et de sécurité supplémentaires, l’aide à maintenir, voire à augmenter, les ventes du véhicule.

“L’Escape est déjà notre quatrième véhicule le plus vendu dans notre portefeuille, et nous pensons que nous avons une opportunité de nous développer davantage”, a déclaré Craig Patterson, responsable marketing Ford SUV, lors d’un point de presse.

Avec la mise à jour, Ford ajoute également un nouveau pack sport ST qui, selon la société, représentera environ la moitié des ventes du véhicule à l’avenir. Il sera disponible sur trois modèles, à partir de 995 $. Il présente un style plus sombre, des roues plus grandes et d’autres caractéristiques.

Le prix de départ de l’Escape 2023 varie d’environ 29 000 $ pour un modèle d’entrée de gamme à 40 000 $ pour un véhicule électrique hybride rechargeable. Cela se compare à la gamme actuelle avec environ 27 000 $ à 41 000 $.

L’Escape 2023 devrait commencer à arriver dans les salles d’exposition des concessionnaires au début de l’année prochaine. Le constructeur automobile a commencé à prendre des réservations pour le véhicule mardi.

L’objectif est de différencier l’Escape grand public du Bronco Sport plus robuste, permettant à chaque véhicule de former une niche dans le segment des véhicules compacts, selon Adrienne Zaski, responsable de la marque Escape.

“Ce segment est vaste. Il peut sembler banalisé. Nous pensons qu’avec les améliorations que nous avons ici, nous allons pouvoir sortir de la mer de similitude”, a-t-elle déclaré.

Les ventes américaines de l’Escape ont dépassé le Bronco Sport d’environ 30 000 unités au cours du troisième trimestre de cette année. Le Bronco Sport a commencé à arriver chez les concessionnaires Ford au milieu de l’année dernière.

Les deux véhicules partagent la même plate-forme de véhicule ou les mêmes fondations, mais sont produits dans des usines différentes. Le Bronco Sport est fabriqué dans une usine au Mexique, tandis que l’Escape est assemblé à l’usine d’assemblage Ford de Louisville dans le Kentucky.

L’Escape 2023 est équipé de phares similaires à ceux de la Mustang Mach-E électrique et est également disponible avec une barre lumineuse à LED complète à l’avant du véhicule. D’autres mises à jour incluent un intérieur rafraîchi, y compris des écrans plus grands; sans fil Pomme CarPlay et Android Auto ; et des fonctions de sécurité supplémentaires.

L’Escape conserve ses options de groupe motopropulseur, y compris un véhicule électrique hybride traditionnel et hybride rechargeable. Chaque modèle de la nouvelle gamme vise une autonomie estimée par l’EPA d’au moins 400 miles par réservoir, selon Ford. L’hybride à traction avant cible une autonomie estimée par l’EPA de plus de 550 miles.

Ford a déclaré que le modèle électrique hybride rechargeable ne représente qu’environ 7 à 8 % des ventes unitaires actuelles. En fonction des coûts des pièces et des matières premières, le constructeur automobile peut chercher à augmenter les ventes de ces véhicules, selon Zaski. Les ventes de l’hybride traditionnel sont limitées en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et représentent environ 15 à 20 % des ventes, a déclaré Patterson.