Ford dévoile les nouveaux camions F-Series Super Duty

DETROIT – Ford Motor est en train de repenser une gamme de produits essentielle, en s’appuyant sur de nouveaux logiciels et des mesures de données connectées, pour augmenter les bénéfices de son activité de véhicules utilitaires.

Le constructeur automobile de Detroit a dévoilé mardi ses camions Super Duty de la série F 2023, une gamme de véhicules allant des grosses camionnettes aux camions commerciaux et aux châssis-cabines qui sont utilisés pour les interventions d’urgence, le remorquage et le déneigement, ainsi que les travaux de construction ou utilitaires.

Les véhicules – qui font partie de la gamme de camions de la série F la plus vendue de Ford – sont à marge élevée, essentiels pour fidéliser les clients récurrents de la flotte et constituent une partie importante des plans de Ford pour développer ses activités commerciales..

“Ceux-ci sont extrêmement importants. Super Duty représente la taille des revenus de Southwest Airlines, Marriott ou Nordstrom. C’est une grande partie de l’entreprise”, a déclaré à CNBC Ted Cannis, PDG de Ford Pro. “Et maintenant, nous les faisons entrer dans l’ère numérique.”

Cannis a refusé de divulguer les revenus de la gamme Super Duty de Ford, mais Southwest, Marriott et Nordstrom ont récemment déclaré des revenus annuels compris entre 14 et 16 milliards de dollars. Ford a déclaré plus de 136 milliards de dollars de revenus totaux en 2021.

Les camions Super Duty détiennent plus de 50 % du marché des véhicules utilitaires, miniers, de construction et d’intervention d’urgence, selon Ford, citant des données de S&P Global Mobility.

Les conceptions des nouveaux camions sont particulièrement différentes à l’extérieur, avec des feux à pince en C redessinés et des grilles plus grandes. Mais les changements les plus importants pour Ford ne peuvent pas être vus à l’œil nu, y compris les nouvelles architectures électriques, ou cerveaux, des véhicules. Les mises à jour donneront à Ford la possibilité d’introduire de nouveaux logiciels, de la télématique de données et des outils de gestion de flotte, a déclaré Cannis.