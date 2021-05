Ford dévoile le nouvel Explorer Timberline alors qu’il élargit sa gamme de VUS hors route

DETROIT – Ford Motor prévoit de proposer une nouvelle gamme de véhicules tout-terrain sous le nom de Timberline, à partir de cet été avec son SUV Explorer.

L’Explorer Timberline 2021, que la société a dévoilé mercredi, présente un design extérieur mis à jour, une garde au sol accrue et d’autres caractéristiques hors route telles que des amortisseurs robustes et des plaques de protection pour protéger le train de roulement du véhicule.

D’autres SUV avec des caractéristiques et des capacités similaires sous le nom Timberline devraient suivre, mais les responsables de Ford ont refusé de discuter de plus de détails.

« Ford propose des SUV plus performants avec Timberline. Les données des consommateurs nous ont montré que plus que jamais, les clients veulent sortir et explorer la nature avec leurs amis et leur famille », a déclaré Kumar Galhotra, président de Ford du groupe Amériques et marchés internationaux dans un rapport.

Avec la nouvelle version Timberline, Ford cherche à capitaliser sur l’augmentation des ventes de VUS et la demande de véhicules tout-terrain. L’apparence et les caractéristiques de ces véhicules sont devenues plus populaires auprès des consommateurs grand public ces dernières années.

Les modèles tout-terrain augmentent également généralement les bénéfices. L’Explorer Timberland débutera à 45 765 $, selon Ford. Ce prix le place au milieu de la gamme Explorer, mais environ 13 000 $ de plus que le modèle de base.

Ford rapporte qu’il y a eu une augmentation de 56% de l’utilisation hors route au cours des trois dernières années pour ses propriétaires actuels d’Explorer.