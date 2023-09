Ford dénonce le retard de l’interdiction des voitures à essence

En réponse à ce retard potentiel, Ford, l’une des marques automobiles les plus populaires au Royaume-Uni, vendant plus de 126 000 véhicules en 2022, a déclaré que le changement « saperait » le passage à l’électrique.

Stellantis, qui possède Vauxhall, Peugeot, Citroën et Fiat, a déclaré qu’il était « déterminé à atteindre 100 % de ventes de voitures et de camionnettes neuves à zéro émission au Royaume-Uni et en Europe d’ici 2030 », quel que soit tout retard potentiel dans l’interdiction.

Anna Valero, économiste membre du comité consultatif du chancelier Jeremy Hunt, a déclaré un retard serait « mauvais pour le Royaume-Uni »» et « encore un autre exemple de volatilité politique qui empêche les entreprises de prendre les décisions d’investissement à long terme nécessaires à une économie plus forte, plus résiliente et durable ».