LAS VEGAS – Ford Motor demande à ses près de 3 000 concessionnaires d’investir plus d’un million de dollars dans des mises à niveau pour vendre des véhicules tout électriques, alors que le constructeur automobile tente de réduire les frais généraux et d’augmenter les bénéfices de ses détaillants pour mieux aligner Tesla, leader des véhicules électriques.

Ford offre à ses concessionnaires la possibilité de devenir «certifiés EV» dans le cadre de l’un des deux programmes – avec des investissements de 500 000 $ ou 1,2 million de dollars. Les concessionnaires du niveau supérieur, qui entraînent des coûts initiaux de 900 000 $, recevront une certification “élite” et se verront attribuer plus de véhicules électriques, ont déclaré les dirigeants.

actualités liées à l’investissement Howard Schultz dit à Cramer : la Chine dépassera les États-Unis en tant que plus grand marché de Starbucks d’ici 2025

Les concessionnaires ont jusqu’au 31 octobre pour prendre une décision et jusqu’à la fin de l’année pour faire les investissements.

C’est un effort pour élever les concessionnaires Ford alors que l’entreprise cherche à augmenter les ventes dans ses activités traditionnelles et commerciales ainsi que dans les véhicules électriques. Tesla et d’autres startups de véhicules électriques vendent directement aux consommateurs sans concessionnaires franchisés.

“Nous parions sur les concessionnaires. Nous n’allons pas aller directement. Mais nous devons nous spécialiser”, a déclaré mardi le PDG Jim Farley aux journalistes après avoir informé les concessionnaires des plans. “Le principal message que j’ai pour les concessionnaires, que je n’ai jamais dit auparavant, car je ne croyais pas que c’était vrai, est que vous pourriez être la franchise la plus précieuse de notre industrie.”

Les projets de Ford de vendre des véhicules électriques ont été un point de discorde depuis que la société a scindé son activité de véhicules tout électriques plus tôt cette année en une division distincte connue sous le nom de Model e. Farley a déclaré que le constructeur automobile et ses concessionnaires devaient réduire les coûts, augmenter les bénéfices et offrir aux clients des expériences de vente meilleures et plus cohérentes.