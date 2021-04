Dane Hardware (à droite), ingénieur de conception et de version Ford, et Mary Fredrick, ingénieur de validation de batterie Ford, mesurent la tension d’une batterie à l’aide d’un multimètre numérique au laboratoire d’analyse comparative et de test des batteries de Ford à Allen Park, Michigan.

Les fonds iront à la construction de Ford Ion Park, une «installation pilote» pour la production qui devrait ouvrir d’ici la fin de l’année prochaine à l’extérieur de Detroit. Le laboratoire prévu de 200 000 pieds carrés est conçu pour accélérer le développement des technologies alors que la société envisage de «fabriquer à terme» de nouvelles cellules de batterie et batteries, selon Hau Thai-Tang, chef de la plate-forme de produits et des opérations de Ford.

« Nous voulons donner à Ford la flexibilité et l’opportunité de s’intégrer verticalement à terme, et c’était l’un des moteurs de la création de ce centre d’excellence de batteries à Ford Ion Park », a déclaré Thai-Tang aux journalistes lors d’un point de presse mardi. « C’est vraiment à nous de développer cette expertise et cette compétence en interne et de nous donner cette flexibilité à l’avenir. »

Thai-Tang a déclaré que Ford se concentrera sur « l’avancement » de la prochaine génération de batteries lithium-ion qui sont utilisées aujourd’hui. La société se penche également sur les batteries au lithium métal à semi-conducteurs considérées comme plus sûres et meilleures que les cellules actuellement sur le marché. Il a déclaré que Ford prévoyait de le faire grâce à un travail interne ainsi qu’à des collaborations.

Ford embauche 150 personnes pour Ion Park et a déjà recruté quelques employés.

L’investissement et l’embauche interviennent après que Ford a investi 100 millions de dollars dans un nouveau laboratoire d’analyse comparative et d’essai des batteries. La société a déclaré avoir ouvert ses installations l’année dernière à Allen Park, dans le Michigan, dans la banlieue de Detroit. Les deux investissements s’ajoutent aux projets de Ford de consacrer 22 milliards de dollars à l’électrification des véhicules de 2016 à 2025.