Ford de retour pour faire équipe avec le champion du monde Red Bull Racing

Ford reviendra en Formule 1 avec les champions en titre Red Bull en 2026 lorsque le sport entrera dans une nouvelle ère de moteur, a déclaré vendredi le constructeur automobile américain lors du lancement de la livrée 2023 de l’équipe à New York.

Le constructeur automobile américain s’associera à Red Bull Powertrains, la société créée pour construire des moteurs pour Red Bull et l’équipe sœur AlphaTauri après l’expiration d’un accord client existant avec Honda.

Ford a déclaré qu’il fournirait une expertise dans des domaines tels que la technologie des cellules de batterie et des moteurs électriques, ainsi que des logiciels de contrôle et d’analyse des unités de puissance.

Red Bull Ford fournira des unités motrices aux deux équipes Red Bull jusqu’en 2030 au moins et la nouvelle a été bien accueillie par la direction de la Formule 1 et la FIA gouvernante.

“La nouvelle aujourd’hui que Ford arrive en Formule 1 à partir de 2026 est excellente pour le sport et nous sommes ravis de les voir rejoindre les incroyables partenaires automobiles déjà en Formule 1”, a déclaré Stefano Domenicali, directeur général de la Formule 1.

Ford a vendu son équipe de marque Jaguar à Red Bull en 2004 et les champions actuels sont toujours basés dans la même usine du centre de l’Angleterre.

L’ovale bleu est apparu pour la dernière fois en Formule 1 avec Jordan en 2004, mais la société reste le troisième fabricant de moteurs le plus titré de tous les temps.

“C’est le début d’un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire du sport automobile de Ford qui a commencé lorsque mon arrière-grand-père a remporté une course qui a aidé à lancer notre entreprise”, a déclaré le président exécutif Bill Ford.

La Formule 1 aura une nouvelle unité de puissance à partir de 2026 utilisant des carburants 100% durables et un composant électrique plus important.

“Le retour de Ford en Formule 1 avec Red Bull Racing concerne la direction que nous prenons en tant qu’entreprise – des véhicules et des expériences de plus en plus électriques, définis par logiciel et modernes”, a déclaré Jim Farley, président et chef de la direction de Ford.

“La F1 sera une plate-forme incroyablement rentable pour innover, partager des idées et des technologies et interagir avec des dizaines de millions de nouveaux clients.”

Farley a conduit une voiture Ford électrique sur le lieu de lancement après l’annonce.

L’annonce de Ford intervient après que son rival General Motors et sa marque Cadillac se sont associés à Andretti Autosport qui cherchent à entrer en Formule 1 en tant que 11e équipe.

L’instance dirigeante de la Formule 1 a officiellement lancé jeudi un processus qui pourrait conduire à l’entrée de nouvelles équipes dans le championnat à partir de 2025.

