Ford de retour en Formule 1 en 2026 | Nouvelles du monde

Ford reviendra en Formule 1 en 2026, a annoncé le constructeur américain.

La société a participé pour la dernière fois à la F1 en 2004 avec Jordan, mais elle est toujours le troisième fabricant de moteurs le plus titré de tous les temps.

La nouvelle annonce a précédé un lancement à New York par les champions du monde Red Bull.

Ford sera partenaire de Red Bull Powertrains, la société créée pour construire les futurs moteurs de Red Bull et de son équipe sœur AlphaTauri.

Selon les futures réglementations, la Formule 1 disposera d’un nouveau groupe motopropulseur à partir de 2026 utilisant des carburants 100% durables et un composant électrique plus important.

Le président exécutif de Ford, Bill Ford, a déclaré : “C’est le début d’un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire du sport automobile de Ford qui a commencé lorsque mon arrière-grand-père [Henry Ford] remporté une course qui a contribué au lancement de notre entreprise.

“Ford revient au sommet du sport, apportant la longue tradition d’innovation, de durabilité et d’électrification de Ford à l’une des étapes les plus visibles au monde.”

Ford a vendu son équipe de marque Jaguar à Red Bull en 2004 et les champions actuels sont toujours basés dans la même usine au Royaume-Uni.

“La nouvelle aujourd’hui que Ford arrive en Formule 1 à partir de 2026 est excellente pour le sport et nous sommes ravis de les voir rejoindre les incroyables partenaires automobiles déjà en Formule 1”, a déclaré le directeur général du sport, Stefano Domenicali.

“Ford est une marque mondiale avec un héritage incroyable dans le monde de la course et de l’automobile et ils voient l’énorme valeur que notre plate-forme offre avec plus d’un demi-milliard de fans à travers le monde.

“Notre engagement à être zéro carbone net d’ici 2030 et à introduire des carburants durables dans les voitures de F1 à partir de 2026 est également une raison importante de leur décision d’entrer en F1.”

L’implication de Ford en F1 remonte aux années 1960 et au moteur DFV (Double Four Valve), construit en partenariat avec la société d’ingénierie britannique Cosworth, qui a remporté 155 victoires sur 262 courses entre 1967 et 1985.

La F1 a déclaré: “De leurs premières victoires au titre avec Graham Hill et Lotus en 1968 à leurs plus récentes avec Michael Schumacher et Benetton en 1994, Ford a joué un rôle dans 10 championnats de constructeurs et 13 championnats de pilotes – ce qui en fait le troisième plus grand succès constructeur de moteurs dans l’histoire de la F1.”

L’annonce de vendredi intervient après que General Motors et sa marque Cadillac se sont associés à Andretti Autosport, qui vise à concourir en Formule 1 en tant que 11e équipe.

Jeudi, l’instance dirigeante de la F1 a officiellement lancé un processus qui pourrait conduire à l’entrée de nouvelles équipes dans le championnat à partir de 2025.