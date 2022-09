Ford contraint de garer des milliers de véhicules inachevés – médias

Les pénuries de pièces auraient incité l’entreprise à laisser des camions sur une ancienne piste NASCAR

Ford Motor Co. continue d’être en proie à des pénuries de pièces, à tel point que le plus grand constructeur automobile américain aurait eu recours au stationnement de milliers de camionnettes inachevées sur une ancienne piste NASCAR inactive dans le Kentucky.

Des images publiées en ligne prétendent montrer d’immenses parkings au Kentucky Speedway à Sparta, dans le Kentucky, encombrés de rangées de nouveaux camions Ford. Les médias automobiles, tels que The Drive, ont rapporté cette semaine que les véhicules cachés sont des camions partiellement finis qui ne peuvent pas être complétés ou expédiés aux clients car certaines pièces ne sont pas disponibles.

Ford a apparemment commencé à transporter des camions vers l’autoroute à la fin août. The Drive a publié des photos satellites de l’installation du 24 août au 19 septembre, montrant des parkings autrefois vides remplis de véhicules.

Les principaux constructeurs automobiles sont aux prises depuis l’année dernière avec des pénuries prolongées de puces informatiques. Les pénuries de pièces de Ford sont répandues, allant des moteurs d’essuie-glace aux systèmes d’infodivertissement. En fait, le Wall Street Journal a rapporté vendredi que la société avait même des pénuries de son emblématique “ovale bleu” badges et les plaques signalétiques qui identifient les modèles de véhicules.

Ford a annoncé plus tôt cette semaine qu’il avait jusqu’à 45 000 véhicules inachevés en inventaire qui ne seraient pas terminés d’ici la fin septembre en raison de pénuries de pièces. La société a ajouté que ses coûts du troisième trimestre seraient supérieurs d’environ 1 milliard de dollars aux prévisions en raison de l’inflation galopante.

La production de Ford a également été soutenue à un moment donné l’année dernière, lorsqu’elle a entreposé certains véhicules au Kentucky Speedway. The Drive a rapporté que la société s’est tournée vers d’autres sites de débordement pour ses véhicules inachevés, y compris une usine de munitions fermée à Charlestown, Indiana, à environ 25 miles de l’usine Ford de Louisville, Kentucky. L’usine de Louisville produit des modèles tels que le Ford Escape et les véhicules utilitaires sport Lincoln Corsair.

La situation des autoroutes reflète non seulement les pannes persistantes des chaînes d’approvisionnement américaines, mais aussi le déclin de NASCAR. La piste de 87 000 places a ouvert ses portes en juin 2000, près de l’apogée de la popularité de NASCAR, mais elle a été retirée du circuit de course en 2020. Autrefois présenté comme le sport professionnel américain à la croissance la plus rapide, NASCAR a subi une forte baisse de la fréquentation et des cotes de télévision depuis 2006. .

Les clients ont dû patienter sur de longues listes d’attente pour certains modèles Ford, comme le pick-up électrique F-150 Lightning. Le mois dernier, Ford a annoncé des augmentations de prix pouvant atteindre 8 500 $ pour le Lightning.