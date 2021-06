Ford Bronco expédie aux concessionnaires alors que l’entreprise commence à remplir 125 000 commandes

Le Bronco a finalement été relâché dans la nature.

Remontez dans le temps : ce SUV best-seller a été construit pour la dernière fois en 1996, l’année où Fox News Channel a fait ses débuts, « Independence Day » a dominé le box-office et « Macarena » a dominé les charts musicaux.

« Les Broncos sont hors des portes, hors du corral », a déclaré lundi Erik Williams, directeur de l’usine Ford à l’usine de montage du Michigan à Wayne, dans le Michigan, à une poignée de journalistes lors d’une tournée.

Les sons d’usine remplissaient l’énorme pièce et Williams parlait fort alors que les SUV Cyber ​​Orange et Shadow Black Bronco sortaient de la chaîne de production. Des camions Ford Ranger, construits dans la même usine, sont intercalés entre les SUV Bronco sur la ligne.

Personne chez Ford ne dirait combien de Broncos seraient expédiés cette semaine ou ce mois-ci.

« Beaucoup », a déclaré Williams. « Je ne peux pas donner une approximation. Ils arrivent. »

Le premier envoi devait quitter l’usine lundi, a confirmé Kelli Felker, responsable mondial de la fabrication et des communications du travail chez Ford.

Les expéditions arriveront chez les concessionnaires Ford dans les prochains jours – 125 000 commandes ont déjà été passées, a déclaré Mark Grueber, directeur du marketing consommateur de Ford.

« Les clients les recevront d’un jour à l’autre maintenant », a-t-il déclaré. « Cela fait longtemps, presque 25 ans jour pour jour, que le dernier Bronco est sorti de la ligne ici. »

Au fil des ans, Grueber a été l’un des défenseurs les plus virulents du retour du Bronco, qui avait gagné un culte. Le PDG de Ford, Jim Farley, a prédit il y a un an – avant d’occuper le poste le plus élevé – que Ford prévoyait de voler les fidèles fans de Jeep Wrangler avec le nouveau produit à la mode.

Déjà, les deux tiers des clients de Ford Bronco Sport ont migré vers Ford à partir d’autres constructeurs automobiles. Le Bronco Sport est la version plus petite qui a fait ses débuts à la fin de l’année dernière.

« Nous savons que nous obtenons un client très nouveau et différent », a déclaré Grueber.

Bronco a vu des retards de production non seulement dus aux défis COVID-19 et à la perturbation de la chaîne d’approvisionnement des pièces, mais aussi à un problème avec les toits de ses véhicules.

« Nous faisons de grands progrès avec nos partenaires de toiture et travaillons avec eux quotidiennement », a déclaré Grueber.

Les Broncos sont maintenant construits avec des toits souples et rigides, a-t-il confirmé.

Les travailleurs ont déclaré que les fournitures de puces semi-conductrices affluaient dans l’usine malgré les pénuries dans l’industrie.

« Ils y parviennent », a déclaré Williams.

David Torosian, directeur de l’ingénierie de l’usine, a reporté sa retraite après 34 ans chez Ford pour participer au lancement du Bronco.

« C’était une évidence », a-t-il déclaré au Detroit Free Press, qui fait partie du réseau USA TODAY. « Nous sommes fiers du travail que nous faisons, et le Bronco est un véhicule emblématique. »

Torosian, ingénieur électricien, supervise quelque 500 métiers spécialisés – tuyauteurs, électriciens, mécaniciens de chantier, soudeurs, charpentiers et outilleurs.

« L’excitation ici – vous pouvez sentir les vibrations sur le sol », a-t-il déclaré

Ford a ajouté 2 700 emplois à Michigan Assembly et a réalisé des améliorations de 750 millions de dollars pour construire les tout nouveaux Broncos à deux portes et les tout premiers Broncos à quatre portes.

Alors que Ford a refusé de fournir des détails sur le calendrier de production, Sam Fiorani, vice-président des prévisions mondiales des véhicules chez AutoForecast Solutions basé à Chester Springs, en Pennsylvanie, a déclaré que ses sources avaient indiqué que Ford espérait construire environ 80 000 SUV Ford Bronco en 2021 et environ. 160 000 en 2022.

« Quand le Wrangler vendait des véhicules à deux portes, Jeep en vendait 80 000 par an », a déclaré Fiorani. « Quand ils ont commencé à fabriquer des Wranglers à quatre portes, ça a décollé. Maintenant, ils en construisent plus de 250 000 par an. C’est le marché que Bronco vise. »

Suivez la journaliste de Detroit Free Press Phoebe Wall Howard sur Twitter@phoebesaid.