Ford blâmé à la majorité pour la grève en Ontario (sondage)

Six Ontariens sur 10 blâment le gouvernement Ford pour l’interruption de travail en cours impliquant des dizaines de milliers de travailleurs de l’éducation qui a forcé les écoles à fermer pour l’apprentissage en personne, selon un nouveau sondage.

Réalisé par Abacus Data, le sondage publié tard dimanche matin donne un aperçu de la façon dont les Ontariens réagissent au différend contractuel en cours entre 55 000 travailleurs de l’éducation représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le gouvernement de l’Ontario.

Elle a eu lieu vendredi et samedi alors que les membres du SCFP ont quitté le travail pour protester contre une nouvelle loi qui leur impose un contrat de quatre ans et interdit la grève.



DERNIER: L’audience « frénétique et privée de sommeil » sur la grève de l’éducation en Ontario se poursuit

“Ce premier sondage d’opinion publique en Ontario révèle que de nombreuses personnes suivent de près cette question et sont au courant des actions du gouvernement provincial jusqu’à présent”, a déclaré le PDG de la firme de recherche, David Coletto, dans un message accompagnant les résultats.

Selon le sondage, 62 % des Ontariens croient que le gouvernement progressiste-conservateur est responsable des fermetures d’écoles causées par la grève. Ce nombre augmente chez les parents d’enfants d’âge scolaire, 68 % d’entre eux affirmant que les PC de Ford sont responsables de la situation actuelle.

Concernant l’utilisation de la clause nonobstant pour imposer un contrat aux travailleurs, 50% pensent que c’était une mauvaise idée contre 36% qui ont approuvé. Parmi les parents, 46 % pensent que la clause controversée n’aurait pas dû être invoquée, tandis que 42 % pensent que l’utiliser était une bonne idée.

Lorsqu’on leur a demandé ce que le gouvernement devrait faire ensuite, 70% ont déclaré qu’ils voulaient que le gouvernement “négocie un accord équitable avec les travailleurs de l’éducation” pour mettre fin à la grève au lieu de poursuivre son approche actuelle dans laquelle ils insistent sur une augmentation de salaire plus faible pour les travailleurs. .

« L’une des raisons pour lesquelles les Ontariens veulent que le gouvernement provincial négocie une entente équitable avec les travailleurs de l’éducation est qu’environ la moitié d’entre eux pensent qu’ils ne gagnent pas assez d’argent », a déclaré Coletto, ajoutant que 50 % des personnes interrogées pensent que les travailleurs de l’éducation ne sont pas correctement traités. indemnisé compte tenu de l’augmentation du coût de la vie.

Le sondage a également révélé que près de la moitié des Ontariens sont favorables à ce que d’autres syndicats quittent le travail pour protester contre la gestion des négociations par le gouvernement Ford.

Peu d’impact sur le support PC

Alors que beaucoup pointent du doigt le gouvernement PC pour la situation actuelle, le sondage a révélé qu’« il ne semble pas que le problème nuise » au soutien de Ford dans toute la province.

Les parents d’enfants d’âge scolaire sont partagés, 31 % d’entre eux affirmant qu’ils sont plus susceptibles de voter pour les progressistes-conservateurs, tandis que 38 % le sont moins.

Selon le sondage, les conservateurs remporteraient encore un autre gouvernement majoritaire si des élections avaient lieu aujourd’hui. Ils ont une large avance chez les hommes et les personnes âgées de 45 ans et plus.

“… alors que plus de gens disent qu’ils seraient moins susceptibles de voter PC que plus susceptibles de voter PC en raison de la façon dont le gouvernement a géré ce problème, la proportion de ceux qui s’éloignent des PC n’est pas assez importante pour inquiéter les conservateurs”, Coletto a dit.

En ce qui concerne l’impression que le public a du premier ministre, le sondage a révélé que l’image de Ford est devenue moins positive depuis son élection en juin, 45 % ayant une impression négative par rapport aux 29 % qui ont une opinion favorable.

Pour Stephen Lecce, seulement 15 % ont une impression positive du ministre de l’Éducation, tandis que 42 % ont une opinion négative.