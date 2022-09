Ford avertit les investisseurs d’un milliard de dollars supplémentaires de coûts de la chaîne d’approvisionnement au cours du troisième trimestre

DETROIT – Ford Motor a averti lundi les investisseurs que la société s’attend à engager 1 milliard de dollars de plus que prévu au cours du troisième trimestre en raison de l’augmentation des coûts et des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Ford a déclaré que les problèmes d’approvisionnement ont entraîné des pénuries de pièces affectant environ 40 000 à 45 000 véhicules qui n’ont pas pu atteindre les concessionnaires.

La société prévoit d’achever et de livrer les véhicules aux concessionnaires au quatrième trimestre et prévoit toujours un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts pour 2022 compris entre 11,5 et 12,5 milliards de dollars.

Les actions de la société ont chuté d’environ 5% dans les échanges prolongés après la mise à jour.

Ford a déclaré que, sur la base de récentes négociations, les coûts des fournisseurs liés à l’inflation au cours du troisième trimestre seront supérieurs d’environ 1 milliard de dollars aux prévisions initiales.

Le constructeur automobile prévoit que le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts du troisième trimestre se situera entre 1,4 et 1,7 milliard de dollars.

La société a déclaré que les dirigeants “fourniront plus de dimension sur les attentes en matière de performances pour l’année entière” lorsque le constructeur automobile publiera ses résultats du troisième trimestre le 26 octobre.

Les constructeurs automobiles sont aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement depuis que la pandémie de coronavirus a interrompu la fabrication au début de 2020. La demande est restée forte, suivie de problèmes persistants de disponibilité des pièces, en particulier des puces à semi-conducteurs.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.