Les actions de Ford ont atteint un nouveau plus haut de 52 semaines lors des échanges intrajournaliers mercredi matin. Le titre a augmenté de plus de 8% à environ 13,85 $ par action. Sa capitalisation boursière est d’environ 54 milliards de dollars.

« C’est notre plus grande opportunité de croissance et de création de valeur depuis qu’Henry Ford a commencé à faire évoluer le Model T, et nous l’attrapons à deux mains », a déclaré Farley.

Ford a annoncé les plans lors de sa première journée des investisseurs sous la direction du PDG Jim Farley, qui a pris la tête du constructeur automobile le 1er octobre. L’événement très attendu se concentre sur le nouveau plan «Ford +» de Farley pour redresser ses opérations et se développer sur les marchés émergents tels que les véhicules connectés et les services d’abonnement.

Grâce à la connectivité des véhicules et aux percées attendues en matière de batteries, Thai-Tang a déclaré que Ford pense que son activité EV peut être plus rentable au fil du temps que son activité actuelle.

Dans le cadre du plan Ford + de Farley, la société a déclaré qu’elle espérait atteindre une marge bénéficiaire ajustée de 8% avant intérêts et impôts en 2023. Les prédécesseurs de Farley, Jim Hackett et Mark Fields ont promis la même chose, mais cela ne s’est jamais concrétisé.

« Je suis enthousiasmé par ce que Ford + signifie pour nos clients, qui bénéficieront de nouvelles et meilleures expériences en associant nos véhicules emblématiques de classe mondiale à une technologie connectée qui s’améliore constamment au fil du temps », a déclaré Farley dans un communiqué. «Nous allons offrir des coûts inférieurs, une fidélité plus forte et des rendements plus élevés pour tous nos clients.»

Avant la pandémie de coronavirus, la marge bénéficiaire ajustée de Ford était de 4,1% en 2019, suivie de 2,2% en 2020. En raison d’un déséquilibre de l’offre et de la demande de véhicules neufs en raison d’une pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs, elle a été gonflée à 13,3% au cours de la premier trimestre de cette année.