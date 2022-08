Ford augmente les prix du camion électrique F-150 Lightning

Ford Motor est devenu mardi le dernier constructeur automobile à augmenter le prix des véhicules électriques lorsqu’il a considérablement augmenté les prix de son populaire F-150 Lightning en raison de la hausse des coûts des matériaux.

La société a commencé à fabriquer le Lightning en avril et en avait vendu plus de 4 400 jusqu’à la fin juillet. Ford a pris des réservations pour plus de 200 000, et les prix plus élevés entreront en vigueur pour l’année modèle 2023.

Ford a déclaré qu’il augmentait les prix de départ du camion de 6 000 $ à 8 500 $ pour les véhicules nouvellement commandés. Après l’augmentation, le camion coûtera de 46 974 $ pour un modèle de base à 96 874 $ pour une version Platinum avec une batterie à autonomie étendue.