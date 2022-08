Ford augmente le prix du F-150 Lightning électrique

Avec l’aimable autorisation de Ford Motor Co.

DETROIT – Ford Motor a annoncé mardi qu’il augmentait les prix de départ de son pick-up électrique F-150 Lightning en raison “d’importantes augmentations des coûts des matériaux et d’autres facteurs”.

Le constructeur automobile de Detroit a déclaré que les augmentations de prix – entre 6 000 $ et 8 500 $, selon le modèle – n’auront pas d’incidence sur les titulaires de réservation actuels qui attendent la livraison d’un véhicule.

Les prix de départ du F-150 Lightning 2023 iront désormais d’environ 47 000 $ à 97 000 $, contre environ 40 000 $ à 92 000 $ pour l’année modèle 2022. Les prix excluent les taxes et les frais d’expédition/livraison.

Ford est le dernier constructeur automobile à augmenter le prix de son nouveau véhicule électrique dans un contexte de hausse de l’inflation et des coûts des matières premières. General Motors a précédemment augmenté le prix de son pick-up Hummer EV de 6 250 $, tandis que les startups EV Rivian Automotive et Lucid ont augmenté les coûts de leurs véhicules bien plus que cela. Tesla a également augmenté les prix cette année sur ses véhicules.

Les coûts des matières premières pour les véhicules électriques ont plus que doublé pendant la pandémie de coronavirus, selon un récent rapport de la société de conseil et de recherche AlixPartners.

Les augmentations de prix de Ford précèdent la réouverture des commandes du constructeur automobile jeudi pour le F-150 Lightning. La société a annoncé à la fin de l’année dernière qu’elle avait clôturé les commandes du véhicule après avoir reçu plus de 200 000 réservations non contraignantes pour le camion.

On ne sait pas combien de temps les clients devront attendre un nouveau camion après avoir passé une commande. Ford n’a vendu qu’environ 4 400 véhicules depuis le début des livraisons en mai. Une porte-parole de la société a confirmé que Ford prévoyait d’augmenter la production annuelle du F-150 électrique jusqu’à 150 000 véhicules d’ici la fin de l’année prochaine, mais a refusé de spéculer sur les temps d’attente des clients.

À partir de cet automne, Ford a également déclaré mardi que l’autonomie électrique des modèles F-150 Lightning avec une batterie standard devrait augmenter de 10 miles à 240 miles. Les camions avec une batterie plus grande ont une autonomie allant jusqu’à 320 miles.