Ford arrête la production de F-150 et Bronco Sport en raison d’une pénurie de puces

Cette photo montre des camions Ford 2018 et 2019 F-150 sur la chaîne de montage du complexe Rouge de la Ford Motor Company le 27 septembre 2018 à Dearborn, Michigan.

DETROIT – Ford Motor arrêtera ou réduira la production de huit usines nord-américaines pendant des périodes variables jusqu’en juin en raison d’une pénurie continue de puces semi-conductrices qui affecte l’industrie automobile.

Les véhicules concernés vont du crossover Ford Mustang et Escape au pick-up F-150 très rentable et au SUV Bronco Sport, a confirmé la société à la suite d’une note interne des plans obtenue par CNBC.

«Nos équipes continuent de tirer le meilleur parti de notre allocation de semi-conducteurs disponibles et continueront de trouver des solutions uniques pour fournir autant de véhicules de haute qualité que possible à nos concessionnaires et clients», a déclaré Ford dans un communiqué envoyé par courrier électronique.