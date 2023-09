Ford arrête la construction d’une usine de batteries pour véhicules électriques détruite par le Parti républicain en raison des liens avec la Chine

Ford a annoncé en février qu’il ouvrirait une usine de 3,5 milliards de dollars à Marshall, dans le Michigan, d’ici 2026, employant 2 500 personnes et devenant le premier constructeur automobile à fabriquer des batteries au lithium, au fer et au phosphate de nouvelle génération sur le sol américain.

Pour ce faire, Ford prévu de s’appuyer sur une technologie sous licence de Contemporary Amperex Technology Co., le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques. La société chinoise a développé certaines des technologies de batterie LFP les plus avancées.

L’installation prévue a rapidement suscité des réticences locales et du Congrès quant à l’utilisation de la technologie, dans un contexte d’examen plus approfondi des fonds fédéraux affluant vers la Chine. Le projet pourrait être éligible aux incitations au titre du Loi sur la réduction de l’inflationqui comprend des subventions fiscales pour les véhicules électriques et la production nationale de batteries.

Plus tôt cette année, les habitants de Marshall ont fait part de leurs préoccupations concernant le projet à POLITICO, notamment concernant le processus ayant mené à son annonce, les impacts environnementaux potentiels, en particulier sur la rivière Kalamazoo, et la perte de terres agricoles, ainsi que le lien avec la Chine.

Résidents a lancé une action en justice pour arrêter l’installation plus tôt cette année, alors que les Républicains de la Chambre ouvraient plusieurs sondes dans l’accord.

Ford a soutenu qu’elle détiendrait et contrôlerait l’usine et que la participation de CATL se limiterait à un accord de licence pour la technologie des cellules de batterie et ne recevrait aucun argent des contribuables.

Représentant du GOP du Michigan. Lisa McClain a écrit dans un article sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter, que la pause était « une GRANDE nouvelle pour le Michigan et un coup dur » pour le Parti communiste chinois.

« La technologie chinoise n’a pas sa place dans notre pays et je suis heureux de voir cette usine de batteries suspendue », a écrit McClain.

Le sénateur Marco Rubio (R-Fla.), un farouche opposant à l’installation, écrit le X que les entreprises chinoises comme CATL « ne devraient pas être autorisées à influencer l’industrie ou les fonctionnaires américains et qu’elles ne devraient certainement pas bénéficier des subventions des contribuables américains ».

La décision lundi d’arrêter les projets de construction intervient au milieu d’une grève de l’UAW motivée en partie par la crainte que la transition vers les véhicules électriques ne laisse ses travailleurs pour compte. Le président Joe Biden prévoit de se rendre sur les lignes de piquetage mardi pour soutenir les grévistes.

Parmi les trois constructeurs automobiles, l’UAW est celui qui a cité le plus de progrès vers la conclusion d’un accord avec Ford. Même avec les concessions qu’il a proposées, Ford verra probablement ses coûts de main-d’œuvre augmenter à un moment où sa division de véhicules électriques a déjà du mal à rivaliser avec des constructeurs automobiles non syndiqués comme Tesla.

UAW a soutenu l’usine Marshall lorsqu’il l’a annoncé en février, notant que son accord-cadre avec Ford lui permettrait de s’organiser là-bas en utilisant un contrôle de carte, plutôt qu’une élection.

Mais le syndicat s’est opposé un prêt distinct de 9,2 milliards de dollars du ministère de l’Énergie pour la construction de trois usines de fabrication au Tennessee et au Kentucky pour soutenir la gamme de produits de véhicules électriques de Ford, car les travailleurs qui y travailleraient ne seraient pas couverts par les contrats UAW existants.

La gouverneure démocrate Gretchen Whitmer soutient le projet Marshallqui recevrait des centaines de millions de dollars d’incitations au niveau de l’État.

Dans un communiqué publié lundi, l’attachée de presse de Whitmer, Stacey LaRouche, a déclaré que le gouverneur était « déterminé » à garder le Michigan comme foyer de constructeurs automobiles « de classe mondiale » et a lié la pause aux négociations syndicales en cours.

« Ford a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une pause et nous espérons que les négociations entre les Big 3 et l’UAW aboutiront afin que les habitants du Michigan puissent se remettre au travail en faisant ce qu’ils font de mieux », a déclaré LaRouche.

Jim Durian, PDG de la Marshall Area Economic Development Alliance, a également déclaré dans un communiqué qu’il restait « confiant dans l’énorme potentiel » du projet pour créer des opportunités économiques et des emplois locaux.

Durian a ajouté que le groupe espère que les négociations en cours entre Ford et l’UAW « se concluront de manière mutuellement bénéfique et nous restons convaincus que ce projet se poursuivra comme prévu une fois ces négociations terminées ».

Cependant, le représentant du GOP. Tim Walbergqui représente Marshall, a déclaré dans un communiqué que les trois grands constructeurs automobiles sont « poussés dans des directions différentes » par le mandat EV de Biden et la grève en cours.

Il a ajouté que l’annonce de Ford « renforce la nécessité pour l’administration Biden de retirer ses mandats irréalistes et destructeurs d’emplois, de limiter le rôle de la Chine dans notre chaîne d’approvisionnement, de redonner le contrôle aux consommateurs et de permettre à nos constructeurs automobiles d’innover à nouveau ».

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur l’annonce de Ford.