Ford annonce un bond en avant de ses ventes en juillet, y compris pour les camions et les véhicules électriques

Ford F-150 Lightning au Salon de l’auto de New York 2022.

DETROIT – Les ventes de véhicules de Ford Motor aux États-Unis le mois dernier ont montré des améliorations notables des volumes et de la disponibilité des camions, à la suite d’un incendie dans l’usine d’un fournisseur au Japon qui a nui à ses ventes il y a un an.

Le constructeur automobile de Detroit a déclaré mercredi que ses ventes de véhicules neufs avaient augmenté de 36,6% en juillet par rapport à il y a un an, par rapport aux ventes de l’industrie qui auraient diminué de 10,5%. Les ventes de 163 942 véhicules de Ford en juillet ont augmenté de 7,7 % par rapport à juin.

Il y a un an, la production et les ventes de véhicules de Ford ont baissé plus que les autres constructeurs automobiles en raison d’un incendie chez l’un de ses fournisseurs de puces au Japon qui a forcé des réductions de production au cours du premier semestre 2021.

Les actions de Ford ont augmenté de 6,5 % lors de la séance de négociation mercredi matin à 16,15 $ par action. Malgré sa meilleure performance le mois dernier depuis la Grande Récession, l’action reste en baisse d’environ 24 % en 2022.

Les ventes des camionnettes rentables de la série F de Ford ont atteint 63 341 en juillet – marquant la première fois que les unités ont dépassé les 60 000 cette année. Les ventes ont augmenté de 21,1 % par rapport à il y a un an et d’environ 10 % par rapport au mois précédent.

Ford a déclaré que sa part du marché américain des véhicules électriques avait atteint le mois dernier un record de 10,9 %, alors que la société augmentait la production et la disponibilité du pick-up F-150 Lightning, du multisegment Mustang Mach-E et du fourgon E-Transit.

Ford a déclaré que les ventes de véhicules électriques avaient totalisé 30 648 unités jusqu’en juillet. Cela comprenait les ventes d’environ 7 700 véhicules en juillet, soit une augmentation de 169 % par rapport à il y a un an.

Les ventes de tous les véhicules Ford, y compris sa marque de luxe Lincoln, ont totalisé plus d’un million d’unités jusqu’en juillet, soit une baisse de 3,3 % par rapport à il y a un an. À la fin du mois dernier, le stock de véhicules américains du constructeur automobile était d’environ 245 000 unités, contre 160 000 en juillet 2021.

Cox Automobile attend les ventes totales de véhicules aux États-Unis seront de 14,4 millions d’unités en 2022, contre une prévision précédente de 15,3 millions, en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement plus importants que prévu. Aux taux de vente actuels, les ventes de véhicules neufs cette année se termineraient en dessous de 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a forcé les concessionnaires et les usines à fermer temporairement.