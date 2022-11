Ford affirme que la fabrication de ses propres pièces pour les véhicules électriques pourrait compenser les pertes d’emplois

DÉTROIT – Moteur Ford tente de construire autant de pièces que possible pour ses véhicules électriques afin de compenser une réduction attendue de 40% des travailleurs nécessaires à la construction de ces voitures et camions, a déclaré mardi le PDG Jim Farley.

Farley a comparé les derniers efforts de Ford pour s’approvisionner en pièces détachées aux débuts de l’industrie automobile, lorsque des entreprises telles que Ford contrôlaient la plupart, sinon la totalité, des composants entrant dans un véhicule.

“Nous retournons là où nous étions au début du siècle. Pourquoi ? Parce que c’est là que se trouve la création de valeur. C’est une énorme transformation”, a déclaré Farley aux journalistes après une conférence automatique pour la Rainbow Push Coalition, une organisation humaine et civile. organisation de défense des droits fondée par le révérend Jesse L. Jackson.

En plus d’avoir un sens pour l’entreprise, il a déclaré que le maintien des emplois et de la main-d’œuvre est une autre raison pour laquelle Ford souhaite fabriquer davantage de pièces en interne plutôt que de les acheter auprès de fournisseurs.

Il a déclaré que Ford prévoyait de créer de telles entreprises plutôt que de les acquérir. Pour son multisegment Mustang Mach-E de plus en plus populaire, la société a acheté des moteurs et des batteries. À l’avenir, Farley a déclaré que ce ne serait plus le cas.

Ford construit des usines jumelles de batteries lithium-ion dans le centre du Kentucky par le biais d’une joint-venture avec SK Innovation basée en Corée du Sud, appelée BlueOvalSK, ainsi qu’un immense campus de 3 600 acres dans l’ouest du Tennessee. La société a annoncé l’investissement de 11,4 milliards de dollars à la fin de l’année dernière.

Ces usines de batteries en coentreprise ont été un point de discorde pour le syndicat United Auto Workers, car des entreprises telles que Ford et Moteurs généraux ont dit qu’il appartiendrait aux travailleurs des usines de décider de se syndiquer.

Farley a réitéré ces commentaires mardi, mais a également déclaré que Ford serait “ravi” d’avoir une telle représentation.

Les commentaires interviennent alors que le syndicat United Auto Workers tente d’organiser une usine de batteries en coentreprise entre GM et LG Energy Solution dans l’Ohio.

Ces usines de batteries en coentreprise ont été un point de discorde pour le syndicat United Auto Workers, car les entreprises ont déclaré qu’il appartiendrait aux travailleurs des usines de décider de se syndiquer ou non.

Wall Street a toujours considéré la représentation syndicale comme un élément négatif pour les entreprises, car elle fait traditionnellement grimper les coûts de main-d’œuvre et augmente le potentiel de perturbations de la main-d’œuvre telles que les grèves.

Le mois dernier, l’UAW a déclaré avoir déposé une requête auprès du Conseil national des relations du travail au nom d’environ 900 travailleurs de la coentreprise GM-LG, connue sous le nom d’Ultium Cells, après que les entreprises ont refusé de reconnaître le syndicat.