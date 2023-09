Bonjour, lecteurs de Quartz !

Ford a évité une grève des travailleurs de l’automobile au Canada. L’entreprise a fait une tentative deal avec le syndicat Unifor après un Prolongation de 24 heures en pourparlers, même si des grèves dans le Les États-Unis continuent – ​​et pourrait développer.

Qu’est-ce qui a inspiré la conception d’Elon Musk pour le Cybertruck de Tesla ?

Disney a consacré 60 milliards de dollars aux parcs à thème au cours de la prochaine décennie. Le géant du divertissement est presque doubling son investissement dans l’un de ses plus ldivisions commerciales ucratives.

Amazon est en pleine campagne d’embauche pour la prochaine période des fêtes. Le géant de la vente au détail est intégration 250 000 logisticienemployés d’icssoit 100 000 de plus que l’an dernier.

Le DOJ enquête sur les avantages Tesla d’Elon Musk remontant à 2017. L’enquête pénale, qui est examinant déjà son achat de un secret serrea un délai plus long que ce que l’on pensait auparavant, a rapporté le Wall Street Journal.

TikTok peut-il conquérir le consommateur américain ?

La semaine dernière, TikTok voulait désespérément que le journaliste de Quartz, Scott Nover, achète une brosse à cheveux.

Un influenceur l’a frappé à plusieurs reprises avec le « pinceau viral TikTok » dans le cadre d’une campagne payante

Plusieurs petits influenceurs ont colporté le pinceau dans le cadre d’un programme de marketing d’affiliation

C’était partout – « je veux dire partout » – sur la boutique TikTok, et bizarrement, à différents niveaux de prix

« Les prix étaient bizarres, mais quelque chose d’autre était bien plus bizarre. Rien dans le magasin ne semblait lié à mes goûts ou à mes intérêts, malgré le fait que j’ai probablement passé des milliers d’heures à faire défiler depuis que j’ai téléchargé TikTok en 2019. (Quelle application en sait plus sur ce que j’aime que TikTok ?) », a observé Scott.

TikTok, comme tout le reste, doit gagner sa vie, et il est logique que le shopping soit sa dernière tactique. Mais pourquoi est-ce si bizarre ? Scott, qui n’a d’ailleurs pas besoin de brosse à cheveux, vous emmènera dans son long et étrange voyage.

Comment examiner l’empreinte carbone des bâtiments

Graphique: Clarisa Díaz

Avec seulement 6 %, les bâtiments ne représentent pas une part énorme des émissions mondiales. Mais si l’on prend en compte la consommation accrue d’électricité – grâce à une demande accrue – et les matériaux utilisés pour fabriquer la structure en premier lieu, l’empreinte carbone de ce bâtiment triplera.

Il existe des moyens de réduire les émissions aux niveaux avec lesquels nous pensions déjà travailler, mais ce n’est pas facile. Clarisa Diaz a l’histoire.

X a-t-il besoin de Google ?

En un mot, oui ! Même avant qu’Elon Musk n’en prenne les rênes, Twitter n’a jamais été un énorme succès auprès des annonceurs. Aujourd’hui, un changement de nom, l’annulation des règles du site, l’engagement prioritaire des utilisateurs du site et la personnalité audacieuse de Musk ont ​​incité les annonceurs à rester clairs.

Entrez des fournisseurs tiers, qui mettent aux enchères des espaces publicitaires sur la plate-forme et vous proposent les publicités programmatiques que vous voyez sur X depuis mai. La semaine dernière, Google a confirmé qu’il vendrait également de l’espace publicitaire sur X. Tout cela implique que X a encore du mal à répondez à la question publicitaire – et rapidement.

Des découvertes surprenantes

La capitale de la Corée du Sud possède en dessous un très grand et très mystérieux tunnel. J’ai envie de faire un peu Séoul recherche?

Crayola se lance dans le commerce des fleurs. L’entreprise de crayons de couleur a pensé qu’il était temps de se diversifier dans autre chose qui implique couleurs et odeurs fortes.

Est-ce que cela compte comme observation des oiseaux si vous regardez avec un appareil photo numérique de très, très loin ? Copain oiseau dit oui.

Le Sénat américain fonctionne désormais sans code vestimentaire. Étaient un peu excité pour syntoniser le prochain vote, mais peut-être à partir d’un appareil photo numérique Bird Buddy de très, très loin.

Le premier tableau diffusé à l’antenne du peintre de la télévision publique Bob Ross est mis aux enchères. « Une promenade dans les bois » ferait un joli mémorandum sur votre mur, si vous avez heureux petits millions jeter à terre.

Envoyez des nouvelles, des commentaires, des amis oiseaux et des sweats à capuche du Sénat à [email protected]. La prise en charge des lecteurs rend Quartz accessible à tous :Devenir membre. Le Daily Brief d'aujourd'hui vous a été présenté par Morgan Haefner, Susan Howson, Julia Malleck, et un merci spécial à Shivank Taksali.