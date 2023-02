Ford a déclaré que les ventes en janvier avaient augmenté de 2%

Ford Motor a déclaré jeudi que les ventes de voitures et de camions aux États-Unis avaient augmenté de 2% en janvier, les problèmes de chaîne d’approvisionnement s’étant atténués. Les ventes de véhicules électriques ont plus que doublé au cours du mois.

Le constructeur automobile a vendu 145 070 voitures et camions légers le mois dernier, contre 142 445 véhicules en janvier 2022, lorsque sa production a été ralentie par une pénurie de puces informatiques, laissant les concessionnaires avec peu de véhicules à vendre. Fin janvier, Ford comptait 370 000 véhicules sur les terrains des concessionnaires, contre 201 000 un an plus tôt.

Les modèles responsables de l’augmentation comprenaient les camionnettes, le véhicule utilitaire sport Bronco et les modèles alimentés par batterie. Ford a vendu 2 264 camionnettes électriques F-150 Lightning, contre seulement 63 en janvier 2022, lorsque le véhicule venait d’être disponible. Il a également vendu 2 626 SUV électriques Mustang Mach-E, en hausse de 11 %.

Ford a arrêté la production du Mach-E en janvier tout en modifiant son usine de Cuautitlán, juste au nord de Mexico, pour augmenter la production. La société a déclaré que la production redémarrerait ce mois-ci.