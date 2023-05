Des agents secrets ont pris part à des conflits étrangers sans aucune approbation ou contrôle parlementaire

Le Royaume-Uni a envoyé ses forces spéciales dans 19 pays depuis 2011, selon un rapport d’Action on Armed Violence (AOAV). Ces agents britanniques ont formé des militants étrangers, perpétré des assassinats et auraient combattu aux côtés d’enfants soldats.

Dans un rapport publié mardi, l’AOAV a déclaré que des agents britanniques ont été déployés pour combattre ou surveiller les forces hostiles en Algérie, à Chypre, en Estonie, en France, en Irak, au Kenya, en Libye, au Mali, au Nigeria, au Pakistan, aux Philippines, en Russie, en Somalie, au Détroit d’Ormuz entre l’Iran et Oman, le Soudan, la Syrie, l’Ukraine et le Yémen.

Certains de ces déploiements ont eu lieu dans des endroits où les troupes britanniques combattaient déjà, comme ce fut le cas en Afghanistan et en Irak. Cependant, les forces spéciales britanniques (UKSF) ont poursuivi leurs opérations dans les deux pays longtemps après le retrait des forces régulières. En Afghanistan, des centaines de civils tués ont été attribués aux raids nocturnes des forces spéciales britanniques et américaines entre 2009 et 2012.

Alors que le Parlement a autorisé une action militaire en Afghanistan et en Irak, l’UKSF s’est déployée dans d’autres zones de conflit actif sans l’assentiment des législateurs. Trois jours avant que le Parlement ne vote contre un déploiement en Syrie en 2013, des agents de l’UKSF et du MI6 étaient sur le terrain, ciblant les installations de défense aérienne syriennes et appelant à des frappes aériennes américaines, indique le rapport. En quelques mois, ils formaient des militants antigouvernementaux tout en assassinant des combattants de l’État islamique.

Au Yémen, des membres de l’UKSF ont mené des raids contre des militants liés à Al-Qaïda, mais, dans certains cas, ont combattu aux côtés de djihadistes qui avaient été recrutés par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour attaquer les rebelles houthis. Jusqu’à 40% de ces forces djihadistes, a noté l’AOAV, étaient des enfants soldats.

Les missions d’entraînement et les opérations de sauvetage d’otages ont constitué la majeure partie du reste des déploiements, tandis que l’opération UKSF en Russie s’est concentrée sur la sécurité des athlètes britanniques aux Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi.

Des documents du Pentagone récemment divulgués suggèrent que le Royaume-Uni a déployé 50 membres des forces spéciales en Ukraine depuis que la Russie a lancé son opération militaire en février dernier. Avant la fuite, plusieurs médias ont signalé la présence de forces spéciales britanniques et américaines en Ukraine, tandis qu’un général a déclaré au Times l’année dernière que pas moins de 300 commandos britanniques menaient « opérations discrètes » aux côtés des forces de Kiev.

« Le déploiement massif des forces spéciales britanniques dans de nombreux pays au cours de la dernière décennie soulève de sérieuses inquiétudes quant à la transparence et au contrôle démocratique », a déclaré le directeur de l’AOAV, Iain Overton. « Le manque d’approbation parlementaire et d’examens rétrospectifs pour ces missions est profondément troublant. »