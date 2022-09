Forces palestiniennes et habitants se battent en Cisjordanie, 1 mort

NABLUS, Cisjordanie (AP) – Les forces de sécurité palestiniennes ont échangé mardi des tirs avec des militants dans le centre de la deuxième plus grande ville de Cisjordanie, alors que des habitants en colère ont bombardé une jeep blindée avec des objets et l’ont chassée. Un homme a été signalé mort.

L’incident, déclenché par un raid d’arrestation contre des militants locaux, a marqué un cas rare de combats palestiniens internes meurtriers en Cisjordanie occupée. Cela reflétait également la profonde impopularité de l’Autorité palestinienne internationalement reconnue, qui est largement considérée comme collaborant avec un système enraciné et insupportable de domination militaire israélienne.

Des vidéos amateurs publiées sur les réseaux sociaux montraient des jeunes locaux bombardant une jeep de style militaire palestinien avec des briques, des pierres et des barres de métal avant de chasser le véhicule depuis la place centrale des Martyrs. Le bruit des coups de feu a résonné dans la ville, connue comme la capitale commerciale de la Cisjordanie, pendant plusieurs heures. La violence rappelait la façon dont les Palestiniens protestent généralement contre les troupes israéliennes.

Le nord de la Cisjordanie est connu comme un bastion des militants palestiniens, et l’Autorité palestinienne a souvent eu des difficultés à maintenir le contrôle dans la région au fil des ans.

L’autorité entretient des liens de sécurité étroits avec Israël dans une lutte commune contre les militants islamiques. Cela a contribué à alimenter la perception que l’AP n’est qu’un sous-traitant d’Israël, plus intéressé par sa propre survie que par l’amélioration de la vie de son peuple.

L’occupation militaire de la Cisjordanie par Israël en est maintenant à sa 55e année, sans aucun signe de fin imminente. Le dernier cycle substantiel de pourparlers de paix s’est terminé en 2009. Les Palestiniens veulent que toute la Cisjordanie, qui abrite quelque 500 000 colons israéliens, soit le cœur d’un futur État indépendant.

Ces derniers mois, la position de l’AP s’est encore affaiblie alors qu’Israël mène des raids d’arrestation nocturnes. Israël a lancé la répression au printemps dernier après une série d’attaques meurtrières à l’intérieur d’Israël, dont certaines ont été lancées par des militants de la région. Quelque 90 Palestiniens sont morts dans les raids d’arrestation, dont beaucoup ont été déclarés par Israël comme des militants ou des jeunes locaux qui sont sortis pour protester contre les raids.

Israël dit qu’il est obligé d’agir parce que les forces de sécurité palestiniennes ne l’ont pas fait. Les Palestiniens disent qu’il est difficile et humiliant de coopérer avec les Israéliens à un moment où il n’y a pas d’horizon politique.

Les États-Unis ont poussé les deux camps à rétablir le calme. Mais l’administration Biden n’a pas présenté de plan diplomatique, se concentrant plutôt sur de petites mesures pour améliorer l’économie palestinienne.

Les responsables palestiniens ont refusé de commenter l’opération de mardi. Mais deux militants du Hamas ont été arrêtés lors du raid, selon les familles des hommes. L’un d’eux était proche d’un autre militant récemment tué lors d’un raid israélien.

Les habitants ont accusé les forces de sécurité palestiniennes d’avoir procédé aux arrestations au nom d’Israël et ont commencé à tirer en l’air et à brûler des pneus. La sécurité palestinienne a riposté avec des gaz lacrymogènes et des échanges de tirs ont eu lieu.

Hisham Yaish, un résident local, a écrit sur Facebook que son frère Firas, âgé de 53 ans, avait été tué dans une fusillade. Il n’a accusé aucune des parties d’avoir tiré la balle mortelle, affirmant que seul son frère “a été tué dans les incidents tragiques”.

Mais le Hamas, qui est enfermé dans une rivalité amère avec l’Autorité palestinienne internationalement reconnue, a déclaré que les forces de sécurité palestiniennes l’avaient tué.

Le Hamas a condamné le raid et accusé l’Autorité palestinienne de collaborer avec Israël.

“Alors que l’ennemi continue de commettre des meurtres, des arrestations, la judaïsation et des colonies, l’autorité s’identifie à lui en poursuivant la coordination de la sécurité, en réprimant notre peuple et en poursuivant et en arrêtant les combattants de la résistance qui se comportent en dehors de toutes nos normes nationales”, a déclaré le Hamas dans un communiqué. .

Dans une déclaration à l’agence de presse officielle palestinienne Wafa, le porte-parole de la sécurité palestinienne, le général de division Talal Dwaikat, a confirmé la mort de Yaish.

Il a déclaré que la cause du décès était inconnue, mais a affirmé qu’un rapport initial avait révélé que les forces de sécurité ne se trouvaient pas dans la zone où il a été tué.

“Les témoignages de témoins oculaires qui étaient présents dans la zone du malheureux accident confirment l’authenticité de ce récit”, a-t-il déclaré.

