L’incident, déclenché par un raid d’arrestation contre des militants locaux, a marqué un cas rare de combats palestiniens internes meurtriers en Cisjordanie occupée. Cela reflétait également la profonde impopularité de l’Autorité palestinienne internationalement reconnue, qui est largement considérée comme collaborant avec un système enraciné et insupportable de domination militaire israélienne.

NABLUS, Cisjordanie – Les forces de sécurité palestiniennes ont échangé mardi des tirs avec des militants dans le centre de la deuxième plus grande ville de Cisjordanie, alors que des habitants en colère ont lancé des objets sur une jeep blindée et l’ont chassée. Un homme a été signalé mort.

Des vidéos amateurs publiées sur les réseaux sociaux montraient des jeunes locaux bombardant une jeep de style militaire palestinien avec des briques, des pierres et des barres de métal avant de chasser le véhicule depuis la place centrale des Martyrs. Le bruit des coups de feu a résonné dans la ville, connue comme la capitale commerciale de la Cisjordanie, pendant plusieurs heures. La violence rappelait la façon dont les Palestiniens protestent généralement contre les troupes israéliennes.

Le nord de la Cisjordanie est connu comme un bastion des militants palestiniens, et l’Autorité palestinienne a souvent eu des difficultés à maintenir le contrôle dans la région au fil des ans.

L’autorité entretient des liens de sécurité étroits avec Israël dans une lutte commune contre les militants islamiques. Cela a contribué à alimenter la perception que l’AP n’est qu’un sous-traitant d’Israël, plus intéressé par sa propre survie que par l’amélioration de la vie de son peuple.

Israël dit qu’il est obligé d’agir parce que les forces de sécurité palestiniennes ne l’ont pas fait. Les Palestiniens disent qu’il est difficile et humiliant de coopérer avec les Israéliens à un moment où il n’y a pas d’horizon politique.

Les habitants ont accusé les forces de sécurité palestiniennes d’avoir procédé aux arrestations au nom d’Israël et ont commencé à tirer en l’air et à brûler des pneus. La sécurité palestinienne a riposté avec des gaz lacrymogènes et des échanges de tirs ont eu lieu.