Forcer les patients à fuir les hôpitaux est une « condamnation à mort », prévient l’OMS — Enjeux mondiaux

Cette déclaration intervient alors que le délai imposé par Israël pour que quelque 1,1 million de civils quittent la partie nord de l’enclave, avant ce qui devrait être une avancée majeure des forces terrestres israéliennes vers Gaza, a expiré.

« Les abris de l’UNRWA à Gaza et dans le nord de Gaza ne sont plus sûrs. C’est sans précédent », indique le communiqué.

L’agence a rappelé que selon les règles de la guerre, les civils, les hôpitaux, les écoles, les cliniques et les locaux des Nations Unies ne peuvent pas être une cible.

« L’UNRWA ne ménage aucun effort pour plaider auprès des parties aux conflits afin qu’elles respectent leurs obligations en vertu du droit international de protéger les civils, y compris ceux qui cherchent refuge dans les abris de l’UNRWA », a souligné l’agence.

L’UNRWA a souligné qu’un grand nombre de personnes vulnérables, en particulier les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, ne pourront tout simplement pas fuir vers le sud.

« Ils n’ont pas le choix et doivent être protégés à tout moment. »

Les robinets sèchent

Le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré que l’approvisionnement en eau s’assèche à cause de la coupure par Israël de tous les services publics vers Gaza, « c’est devenu une question de vie ou de mort ».

« C’est une nécessité. Le carburant doit être livré maintenant à Gaza pour que deux millions de personnes aient accès à l’eau », a-t-il déclaré.

Plus de 1 300 personnes ont été tuées en Israël après que les combattants du Hamas ont attaqué samedi dernier des colonies proches de Gaza. En réponse, plus de 2 200 personnes ont été tuées lors de l’offensive aérienne israélienne sur Gaza, selon les autorités palestiniennes.

Vendredi, l’ONU Secrétaire général António Guterres a déclaré qu’il serait « impossible » pour les civils de Gaza de se conformer à l’ordre d’évacuation sans conséquences humanitaires dévastatrices.

Le chef de l’ONU a appelé le monde à s’unir pour soutenir le principe fondamental de la protection des civils et à « trouver une solution durable à ce cycle sans fin de mort et de destruction ».

Un « choix angoissant » pour le personnel hospitalier face à l’ordre israélien d’évacuer

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) samedi fermement condamné L’ordre répété d’Israël d’évacuer 22 hôpitaux du nord de Gaza, le décrivant comme une « condamnation à mort » pour les malades et les blessés.

Avec environ 2 000 patients désespérément malades dans leurs services, l’OMS a déclaré que l’évacuation forcée des patients et des agents de santé « va encore aggraver la catastrophe humanitaire et de santé publique actuelle ».

Le communiqué indique que la vie des personnes en soins intensifs ou qui dépendent d’un système de réanimation – y compris les nouveau-nés dans des incubateurs et ceux nécessitant une hémodialyse – est désormais en jeu.

« Les établissements de santé du nord de Gaza continuent de recevoir un afflux de patients blessés et ont du mal à fonctionner au-delà de leur capacité maximale. Certains patients sont soignés dans les couloirs et à l’extérieur dans les rues environnantes en raison du manque de lits d’hôpitaux », a déclaré l’OMS.

OMS Un garçon fouille ses affaires dans les restes de sa maison détruite à Gaza.

« Cela équivaut à une condamnation à mort »

« Forcer plus de 2 000 patients à déménager dans le sud de Gaza, où les établissements de santé fonctionnent déjà à pleine capacité et sont incapables d’absorber une augmentation spectaculaire du nombre de patients, pourrait équivaloir à une condamnation à mort. »

Les responsables des hôpitaux sont désormais confrontés à un choix angoissant, a déclaré l’agence : soit abandonner les patients gravement malades, soit mettre leur propre vie en danger en restant au milieu des bombardements, soit mettre en danger la vie des patients « tout en restant sur place pour soigner les patients », soit mettre leurs patients en danger. » vit « tout en tentant de les transporter vers des installations qui n’ont pas la capacité de les accueillir ».

L’agence a déclaré que la très grande majorité du personnel a choisi de rester sur place plutôt que de risquer des vies en déplaçant ceux qui sont gravement malades.

L’OMS achemine par avion des fournitures de santé vitales

Un avion transportant des fournitures médicales vitales depuis le centre logistique de l’OMS à Dubaï a atterri en Egypte samedi pour aider les civils à Gaza – dès que l’accès à l’enclave par la frontière pourra être établi.

OMS Les fournitures sanitaires pour Gaza sont expédiées depuis le centre logistique de l’OMS à Dubaï.

La cargaison comprend des médicaments contre les traumatismes, des produits de santé essentiels et du matériel suffisant pour soigner environ 1 200 personnes blessées lors des bombardements et environ 1 500 patients souffrant de maladies chroniques.

La cargaison comprend également des produits de santé de base pour répondre aux besoins de 300 000 autres personnes, dont des femmes enceintes.

Les hôpitaux de Gaza étant soit complètement hors d’usage, soit tout simplement débordés, les fournitures aideront à sauver la vie des blessés partout où ils peuvent trouver un abri, a déclaré l’OMS.

Accès indispensable

L’OMS a déclaré qu’il était essentiel que le point de passage de Rafah, à la frontière égyptienne, soit rouvert. « Même si le côté égyptien du passage est accessible, le côté israélien reste fermé », indique le communiqué.

« Chaque heure où ces fournitures restent du côté égyptien de la frontière, davantage de filles et de garçons, de femmes et d’hommes, en particulier ceux qui sont vulnérables ou handicapés, mourront alors que les fournitures qui peuvent les sauver se trouvent à moins de 20 kilomètres. »

L’OMS a déclaré qu’elle travaillerait avec les sociétés du Croissant-Rouge égyptien et palestinien pour expédier les fournitures à travers la frontière vers Gaza, dès que possible.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a rencontré lundi le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi, qui a approuvé la demande visant à faciliter l’aide médicale à travers la frontière vers Gaza.

« Je crains que le pire ne soit encore à venir », déclare le chef des secours de l’ONU

Après une semaine de « profonde angoisse et de dévastation » pour les civils en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, le chef des secours de l’ONU Samedi a dit qu’il craignait « Le pire est encore à venir. »

« En Israël, les familles sont sous le choc de l’horreur de l’attaque de samedi dernier », a déclaré le chef des Affaires humanitaires, Martin Griffiths. « Plus d’un millier de personnes ont été tuées et de nombreuses autres ont été blessées. Plus de 100 personnes sont retenues captives.

« À Gaza, des familles ont été bombardées alors qu’elles se dirigeaient vers le sud sur des routes encombrées et endommagées, suite à un ordre d’évacuation qui a laissé des centaines de milliers de personnes se précipiter pour se mettre en sécurité, mais sans nulle part où aller. »

La semaine dernière a été un test pour l’humanité, et l’humanité échoue – Martin Griffiths

Il a averti que la situation humanitaire dans la bande de Gaza, « déjà critique, devient rapidement intenable ».

Le OCHA Le chef a averti que la violence est en hausse en Cisjordanie occupée, avec une augmentation du nombre de morts et de blessés civils, laissant les familles « confrontées à des restrictions de mouvement toujours plus grandes ».

« Et au Liban, le risque que le conflit s’étende au pays est une préoccupation majeure. »

Il a appelé à ce que tous les civils et infrastructures civiles, y compris les travailleurs humanitaires, soient protégés par tous les combattants.

M. Griffiths a fait écho à l’appel du chef de l’ONU, affirmant que tous les pays ayant une influence doivent l’exercer pour garantir le respect des règles de la guerre et éviter toute nouvelle escalade et tout débordement.

« La semaine dernière a été un test pour l’humanité, et l’humanité est en train d’échouer. »

Un expert indépendant de l’ONU met en garde contre un « nettoyage ethnique massif »

Un expert indépendant des droits de l’homme nommé par l’ONU prévenu samedi que la population civile de Gaza courait désormais un grave danger de « nettoyage ethnique massif » incitant la communauté internationale à négocier d’urgence un cessez-le-feu.

« La situation dans les territoires palestiniens occupés et en Israël a atteint son paroxysme », a déclaré Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967.

Elle a appelé l’ONU et les États membres à intensifier leurs efforts pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat entre les parties, avant qu’un « point de non-retour » ne soit atteint.

L’ONU Conseil des droits de l’hommeL’expert désigné a rappelé à la communauté internationale sa responsabilité de prévenir et de protéger les populations contre les atrocités criminelles.

« Les deux méritent de vivre en paix »

« Le temps presse. Les Palestiniens et les Israéliens méritent tous deux de vivre en paix, dans l’égalité des droits, dans la dignité et la liberté », a déclaré Mme Albanese. « Toute opération militaire continue menée par Israël va bien au-delà des limites du droit international. La communauté internationale doit mettre fin dès maintenant à ces violations flagrantes du droit international, avant que l’histoire tragique ne se répète. »

Les rapporteurs spéciaux et autres experts indépendants travaillent sur une base bénévole, ils ne font pas partie du personnel de l’ONU et ne reçoivent pas de salaire pour leur travail.

Frontière du Liban : les soldats de la paix mettent en garde contre de nouvelles « tragédies » après la mort d’un journaliste

La force de maintien de la paix de l’ONU au Liban a présenté samedi ses sincères condoléances à la famille d’un journaliste vidéo de l’agence de presse Reuter tué dans le sud du pays, alors qu’il couvrait un échange de tirs entre les forces israéliennes et les milices du Hezbollah.

Dans un déclaration, FINULla Force intérimaire des Nations Unies au Liban, a confirmé qu’il y avait eu des tirs à travers le Ligne bleuefrontière non officielle entre les deux pays, les forces israéliennes ayant pris position vendredi près du village d’Alma As Shab.

Selon Reuters, Issam Al Abdullah, vidéaste libanais, a été tué lors de l’échange de tirs et six autres journalistes ont été blessés.

La FINUL a souhaité un prompt rétablissement aux professionnels des médias blessés et a souligné qu’elle ne pouvait pas dire exactement comment le groupe avait été touché.

© UNICEF/Mohammad Ajjour Un garçon de 11 ans se tient à l’entrée de sa maison dans la ville de Gaza.

Arrêtez l’escalade

« Si la situation continue de s’aggraver, nous assisterons très probablement à davantage de tragédies de ce type. Toute perte de vie civile est une tragédie et doit être évitée à tout moment.

« C’est pourquoi nous exhortons tout le monde à cesser le feu et à nous permettre, en tant que soldats de la paix, d’aider à trouver des solutions », ajoute le communiqué. « Personne ne veut voir davantage de personnes blessées ou tuées. »

Selon les médias, les autorités israéliennes se sont engagées à enquêter sur l’incident.