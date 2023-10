Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le projet de Rishi Sunak visant à réduire l’utilisation des hôtels pour les demandeurs d’asile en les faisant partager des chambres met en danger la sécurité des personnes vulnérables, ont averti les députés dans un rapport cinglant.

Le groupe multipartite a déclaré que les compromis faits pour réduire la facture d’hôtel de 8 millions de livres sterling par semaine étaient « alarmants » – avertissant que le ministère de l’Intérieur n’avait pas réussi à montrer qu’il avait pris en compte le traumatisme que certains ont pu subir, ou les questions de sécurité. avant de rassembler les gens.

Le Comité des comptes publics (PAC) a également accusé le gouvernement de n’avoir aucun plan « crédible » pour mettre fin à l’utilisation des hôtels pour demandeurs d’asile – bien que le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, se soit vanté il y a quelques jours d’une stratégie de « sortie ».

Le rapport accablant avertit également que les efforts considérables visant à éliminer l’arriéré des dossiers d’asile existants risquaient de « prendre davantage de décisions erronées » et pourraient créer un nouvel arriéré dans les tribunaux à mesure que les décisions seraient contestées.

Cela se présente comme :

Les conseillers ont déclaré que les autorités locales pourraient devoir héberger les migrants dans les mêmes hôtels que ceux que le gouvernement prétendait ne plus utiliser.

Les députés ont prévenu qu’il y aurait toujours un arriéré d’environ 84 000 nouvelles demandes, même si les anciennes affaires étaient résolues d’ici fin 2023.

Le gouvernement s’est empressé de ramener au Royaume-Uni des milliers d’Afghans coincés au Pakistan après qu’Islamabad a fixé un délai d’expulsion.

Le gouvernement aurait lancé des vols pour amener vers la Grande-Bretagne des milliers de réfugiés afghans ayant déjà obtenu refuge au Royaume-Uni mais bloqués dans des hôtels pakistanais. Islamabad leur a dit qu’ils devaient partir avant le 1er novembre – avertissant ceux qui n’avaient pas de visa qu’ils pourraient être arrêtés dans quelques jours.

M. Sunak a décidé qu’aucun Afghan ne devrait arriver au Royaume-Uni sans trier lui-même son logement – ​​mais L’indépendant a révélé la semaine dernière que le gouvernement avait été contraint de revenir sur cette décision après une contestation judiciaire, obligeant à une ruée de dernière minute pour organiser les vols.

Ce nouvel afflux devrait exercer une pression supplémentaire sur les rares logements, alors que le système peine à faire face à l’énorme arriéré de dossiers d’asile.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, s’est engagé à fermer les hôtels pour demandeurs d’asile (PENNSYLVANIE)

M. Jenrick a déclaré plus tôt cette semaine que le gouvernement avait créé « des milliers de lits supplémentaires » en obligeant les gens à partager des chambres d’hôtel – et a révélé que les 400 hôtels utilisés pour héberger les migrants seraient réduits de 50 au cours des trois prochains mois.

Mais le groupe multipartite de députés s’est dit « préoccupé » par le fait que le ministère de l’Intérieur « ne dispose pas d’un processus solide en place pour garantir que les accords de partage seront sûrs » – et a averti que « sans garanties appropriées, il pourrait y avoir de graves conséquences ». .

La présidente du PAC, la députée travailliste Dame Meg Hillier, a déclaré que « les compromis faits par le ministère de l’Intérieur pour respecter ses engagements » [to clear the backlog] sont alarmants, et certains pourraient avoir de graves conséquences ».

Emma Birks, responsable des campagnes d’Asylum Matters, a déclaré que le gouvernement avait créé une « crise de santé physique et mentale », affirmant que les personnes traumatisées étaient « entassées dans des hôtels et autres formes d’hébergement temporaire – des enfants et des jeunes partageant des chambres avec des adultes inconnus ». .

Mme Birks a ajouté : « Les hôtels devraient être fermés. Les demandeurs d’asile devraient être hébergés au sein de nos communautés et autorisés à travailler, plutôt que stockés dans des sites d’hébergement temporaires.

Steve Smith, directeur général de l’association caritative pour les réfugiés Care4Calais, a déclaré : « Emballer des demandeurs d’asile, dont beaucoup ont subi des mauvais traitements tels que la torture et l’esclavage moderne, dans des chambres comme des sardines avec des étrangers de différentes nationalités, provoque une grande tension mentale chez les demandeurs d’asile. quotidiennement. »

L’hôtel Crowne Plaza hébergeait des demandeurs d’asile près de Heathrow (AFP/Getty)

Le rapport du PAC accuse également le département de manquer d’un « plan crédible » pour mettre fin à l’utilisation des hôtels – affirmant que l’objectif de trouver 500 nouveaux lits chaque semaine dans le but de réduire la dépendance à l’égard des hôtels n’a pas été atteint, avec seulement 48 nouveaux lits. une semaine en moyenne dans l’année jusqu’en avril.

Malgré l’annonce de M. Jenrick selon laquelle 50 hôtels verraient leurs contrats avec le gouvernement central supprimés, l’Association des gouvernements locaux (LGA) a averti que certaines municipalités pourraient se retrouver obligées d’héberger des migrants dans ces mêmes hôtels.

« Si ce n’est pas ces hôtels, alors où ? » Shaun Davies, président de la LGA, a déclaré à la BBC. “C’est l’ironie de cette situation, qu’une partie du système puisse se vanter de s’en sortir relativement bien, mais en réalité, cela détourne le problème et le coût pour les contribuables locaux.”

Le député Stephen Kinnock, ministre fantôme de l’Immigration du Labour, a déclaré que « les tentatives infructueuses des conservateurs pour réparer leur système d’asile défaillant sont désormais mises en lumière – ils n’ont aucun plan crédible pour mettre fin à l’utilisation des hôtels ».

Il a ajouté : « Ce rapport ne montre pas de confiance dans les ministres qui atteignent leurs propres objectifs pour éliminer l’arriéré record en matière d’asile, car ils n’ont pas de plan sérieux pour y parvenir. »

Des réfugiés d’Afghanistan placés dans un hôtel de Leeds (Getty)

Le porte-parole des libéraux démocrates pour les affaires intérieures, Alistair Carmichael, a déclaré que le gouvernement « n’a jamais eu de véritable plan pour s’attaquer au système d’asile qu’il a brisé et qu’au lieu de proposer des solutions viables, il ne fait qu’empirer les choses ».

La députée du SNP, Angela Crawley, avait écrit à la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, pour la mettre en garde contre un hébergement « dangereux ». « L’incompétence de la ministre de l’Intérieur et la mauvaise gestion totale de son département sont une honte », a-t-elle déclaré.

M. Sunak s’est engagé à éliminer d’ici la fin 2023 l’arriéré de dossiers plus anciens qui se trouvaient dans le système d’asile à la fin juin de l’année dernière. Fin août 2023, l’arriéré de demandes d’asile était tombé à environ 55 000 dossiers.

Mais le rapport du PAC indique que la propre analyse du ministère de l’Intérieur suggère que même si l’arriéré est résorbé d’ici la fin de l’année, il y aura toujours environ 84 000 demandes d’asile dans le système déposées après juin 2022.

Le comité multipartite a également affirmé que le ministère introduisait des « questionnaires mal conçus », suggérant que cela risquait de faire en sorte que les personnes qui en avaient réellement besoin ne voient pas leur candidature correctement prise en compte.

Il a mis en garde contre une augmentation des poursuites judiciaires et a déclaré : « Les personnes cherchant refuge pourraient simplement passer d’un arriéré au ministère de l’Intérieur à un autre arriéré ailleurs dans le système. »

La Croix-Rouge britannique avait prédit que plus de 50 000 réfugiés au Royaume-Uni pourraient se retrouver sans abri d’ici la fin de l’année, nombre d’entre eux vivant déjà dans la rue en raison des changements apportés au soutien du gouvernement.

Mark Davies, du Refugee Council, a déclaré : « Nous assistons à une crise des sans-abris, les réfugiés nouvellement reconnus ne bénéficiant que de sept jours avant d’être expulsés de leur logement. L’obtention du statut de réfugié au Royaume-Uni ne devrait pas être un moyen de se retrouver sans abri, dont le coût serait répercuté sur les conseils locaux.»

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que le gouvernement « s’efforçait de mettre fin à l’utilisation inacceptable des hôtels en transférant les demandeurs d’asile vers des logements alternatifs et moins chers et en résorbant l’arriéré accumulé ».

Ils ont ajouté : « Nous avons pris des mesures immédiates pour accélérer le traitement des demandes d’asile tout en préservant l’intégrité du système. Cela comprend la simplification des conseils, la rationalisation des processus et l’introduction d’entretiens plus courts et ciblés.