«  Force irréelle  »: la star de l’Eurovision Manizha ne «  fait pas honte à notre pays et ne mine pas les femmes russes  », insiste l’icône de la glace Slutskaya

Connue pour son activisme et ses concerts contre les préjugés, la xénophobie et les idéaux de beauté imposés par les médias, la chanteuse art-pop Manizha a représenté la Russie lors de la finale à Rotterdam samedi soir avec un costume et un spectacle explosifs après avoir remporté près de 40% des voix pour représenter sa nation lors d’un vote à Moscou en mars.

Le joueur de 29 ans a décrit la chanson, « Russian Women », comme une ode à « la conscience de soi d’une femme au cours des derniers siècles en Russie », cartographier le « étonnante » chemin des femelles de « une hutte paysanne à la droite d’élire et d’être élu … des ateliers d’usine aux vols spatiaux. »

« Elle n’a jamais eu peur de résister aux stéréotypes et de prendre des responsabilités », elle a ajouté. « C’est la source d’inspiration de la chanson. »

Manizha est une réfugiée tadjike, LGBTQ + et défenseure des droits des femmes, militante contre la violence domestique et Ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies pour les réfugiés. C’est une icône absolue. #Eurovision#S’ouvrir#RUSpic.twitter.com/Wb9V2wE5Kk – Lara 🇮🇹🇱🇹🇲🇹🇨🇾🇧🇪🇺🇦🇸🇪 (@ilcuoredilara) 22 mai 2021

Le single a rencontré un accueil mitigé, y compris des appels très médiatisés pour que Manizha soit bannie de la finale en raison du manque de valeur culturelle de l’œuvre. Sur les réseaux sociaux, elle a reçu des messages de haine de correspondants offensés par le numéro.

Avant de monter sur scène pour être regardée par des millions de personnes dans le monde, l’espoir de la Russie a reçu le soutien de la double championne du monde Slutskaya, qui a admis qu’elle avait connu une certaine confusion à première vue.

« Ensuite, je l’ai regardé plusieurs fois, » a déclaré la septuple reine des glaces européenne. «C’est définitivement quelque chose qui ne s’est jamais produit auparavant.

La robe de Manizha est fabriquée à partir de tissus qui lui ont été donnés par des femmes russes de toutes les régions de Russie 🤩 #Eurovision#S’ouvrir#RUSpic.twitter.com/Q9VYnppFv5 – Lara 🇮🇹🇱🇹🇲🇹🇨🇾🇧🇪🇺🇦🇸🇪 (@ilcuoredilara) 22 mai 2021

Manizha chante maintenant devant un mur de femmes russes, leur disant qu’elles sont assez fortes et qu’elles peuvent briser le mur ❤️ #Eurovision#S’ouvrir#RUSpic.twitter.com/1ev7vDU7Sv – Lara 🇮🇹🇱🇹🇲🇹🇨🇾🇧🇪🇺🇦🇸🇪 (@ilcuoredilara) 22 mai 2021

« Oui, choquant. Oui, cela ne rentre pas dans la compréhension habituelle de ce que devrait être, à mon avis, un chiffre pour l’Eurovision. Mais peut-être que ce n’est pas mal?

«Beaucoup de gens écrivent que le sens de la chanson fait honte à notre pays et mine l’autorité des femmes russes.

« Mais il me semble que si vous écoutez attentivement, alors elle ridiculise plutôt les stéréotypes qui nous hantent tout au long de la vie et chante juste la force et le pouvoir irréels d’une femme russe. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par MANIZHA (@manizha)

Née au Tadjikistan, la famille de Manizha a ensuite déménagé à Moscou, y compris son père, qui aurait estimé que le chant n’était pas un choix de carrière approprié pour une femme musulmane.

Elle a étudié le chant gospel à New York et à Londres et a sorti son premier album solo, « Womanizha », en 2019.

« Chaque femme a le droit de représenter son pays tel qu’elle est », dit l’ancienne étudiante en psychologie peu avant son grand moment.

«Ne pas adapter sa couleur de peau ou de cheveux, sa religion ou ses croyances, ses opinions politiques ou sociales.

«Nous sommes tous différents en Russie. Dans le monde aussi. Et la diversité est une force lorsque vous l’acceptez et l’affichez.

« Vous regarderez de plus près les belles femmes qui ont chanté avec moi sur la scène de l’Eurovision.

« Leurs différences et leur force commune – elles grandiront avec beaucoup plus de femmes incroyables de Russie. »

Les fans de l’Eurovision sur les réseaux sociaux semblaient unanimes dans leur enthousiasme après qu’elle se soit lancée dans la gloire, vêtue d’une immense robe colorée fabriquée à partir de tissus donnés par des femmes de toutes les régions de Russie et, à un moment donné, soutenue par un mur de femmes de son pays d’origine. .

« Quelle reine,« a écrit un admirateur. « J’adore ça. Des performances incroyables et tout ce que nous voulons à l’Eurovision. »

La «magie de la musique» se produit lorsque vous ne comprenez pas un mot 🇷🇺 d’une chanson… mais que vous ressentez sa «force» et sa signification. Grande performance, Russie🇷🇺 !! 👏🏿👏🏿👏🏿 #EurovisionRTVE – Carla Belén (@Carla_BelEn_GS) 22 mai 2021

manizha a déjà tant fait en incluant dans sa vidéo des woc russes, des minorités ethniques, des prisonniers politiques, des transwomen etc et ce petit geste de s’agenouiller avant que les femmes russes fût un moment si puissant #Eurovision#Palestine librepic.twitter.com/GSKpHa6jxm – Alice (@ s4l1c3nc3) 22 mai 2021

Un autre a jailli: « Je n’ai pas compris un mot mais j’ai totalement compris la performance et la passion. »

Slutskaya a imploré les Russes de la soutenir. « L’intimidation est toujours mauvaise, » a-t-elle souligné. «Et ce qui est tombé sur Manizha dans les réseaux sociaux est catégoriquement faux.

« Au contraire, nous devons soutenir la participante de notre pays. Elle a été élue par vote populaire. Je pense que moins nous avons de colère et de bile et plus il y a de capacité à accepter différents points de vue, mieux c’est. »