Taïwan a commandé le premier d’une douzaine de ses nouveaux navires de la Garde côtière qui peuvent être facilement transformés en corvettes mortelles pendant un conflit, alors que les tensions avec la Chine continuent de croître.

Le catamaran avancé est le premier de la flotte de 12 patrouilleurs de classe Anping que Taiwan prévoit d’ajouter à sa garde côtière. Pendant la guerre, le navire peut être converti en corvette à part entière et équipé de missiles antinavires et d’attaque terrestre.

«Si nécessaire, il peut être immédiatement transformé en une force de défense importante», Le président taïwanais Tsai Ing-wen a déclaré lors de la cérémonie de mise en service dans la ville méridionale de Kaohsiung.

Tsai a ajouté que les navires étaient «Supérieur en vitesse et en fonctions» aux navires précédents de même taille, et serait utilisé pour « sauvegarde » Les eaux de Taiwan.

Fabriqué à Taiwan, pour servir #Taïwan. J'ai été ravi de voir notre dernière #Fabriqué en Taïwan navire dévoilé, prêt à servir notre infatigable Administration de la Garde côtière dans sa mission de protéger nos eaux.

Taipei a lancé un ambitieux programme de réarmement ces dernières années pour contrer la posture militaire de la Chine, qui revendique la nation insulaire comme son territoire. En juin, Taïwan a déployé son premier avion d’entraînement à réaction fabriqué au pays. Le mois dernier, Tsai a officiellement lancé le programme de Taipei pour construire ses propres sous-marins, le premier sous-marin devant commencer les essais en mer en 2025.

Le Taiwan News a rapporté mercredi que le pays prévoyait d’ajouter quatre corvettes furtives de classe Tuo Jiang surnommées « tueurs de transporteurs » à la Garde côtière d’ici la fin de 2026.

Outre la production nationale, Taiwan a conclu plusieurs accords majeurs pour acheter du matériel militaire, y compris des avions de combat F-16 et des missiles anti-navires Harpoon, aux États-Unis cette année, alors que Washington et Pékin se sont de plus en plus accusés de provocations dans le contentieux. Mer de Chine méridionale.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré le mois dernier que les ventes d’armes étaient destinées à aider Taiwan «Dans leurs capacités de défense.» Pékin, cependant, a insisté à plusieurs reprises sur le fait que de telles transactions enfreignent la politique d’une «Chine unique». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a souligné que les accords d’armes entre les États-Unis et Taiwan «A gravement porté atteinte à la souveraineté et aux intérêts sécuritaires de la Chine et a envoyé de faux signaux aux sécessionnistes de Taiwan.»

Les relations Pékin-Taipei se sont également détériorées ces derniers mois, la Chine ayant confirmé en novembre qu’elle prenait des mesures pour mettre sur liste noire certains responsables taïwanais.

