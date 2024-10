Force hebdomadaire du calendrier et des objectifs de streaming – Semaine 3

Identifier les joueurs avec quatre matchs chaque semaine et remplir votre liste avec ces joueurs peut augmenter vos chances de gagner votre match de hockey fantastique. C’est pourquoi notre outil de programmation hebdomadaire est si utile !

J’ai combiné ce programme hebdomadaire avec un score de défense d’équipe que j’ai créé à l’aide de mesures défensives clés pour déterminer quelles équipes/patineurs ont le meilleur calendrier cette semaine.

Comment ça marche :

Les notes défensives de l’équipe sont données sur une échelle de 0 à 100, 0 étant la meilleure équipe défensive possible et 100 la pire.

SCORE : La somme de toutes les notes défensives auxquelles l’équipe sera confrontée cette semaine.

Adversaire AVG : les notes défensives moyennes auxquelles l’équipe sera confrontée cette semaine.

La force du calendrier est déterminée par la somme des notes défensives, car nous voulons que les joueurs jouent le plus de matchs mais aient également les confrontations les plus faciles.

Light Nights : Une soirée dans la LNH avec huit matchs ou moins.

Semaine 3 – Force du calendrier

Objectifs de streaming de la semaine 3

Diables du New Jersey

Les Devils sont l’une des cinq équipes à avoir disputé quatre matchs cette semaine et l’une des quatre équipes à avoir disputé au moins deux matchs « en soirée légère ». Ils obtiennent le calendrier le plus simple, jouant deux affrontements médiocres (TBL et NYI) et deux affrontements exceptionnels (DET et ANA).

Paul Cotter (C) – 22% inscrit

Cotter a connu un bon début de carrière avec les Devils, marquant cinq buts et une passe décisive en huit matchs. Il a été extrêmement chanceux avec sa finition, convertissant 33,3 pour cent de ses tirs au but. Ce taux finira par baisser, mais ce n’est pas une mauvaise option à court terme s’il joue dans l’alignement des Devils. La semaine dernière, il a été promu sur l’aile de Jack Hughes, mais a été rétrogradé au milieu du match de samedi au profit d’Ondrej Palat. Je surveillerais les lignes d’entraînement des Devils lundi avant d’utiliser une place sur Cotter. S’il est sur la quatrième ligne, il n’a aucune valeur fantastique et les autres diables de cette liste seraient de meilleures options de streaming.

Dawson Mercer (C/RW) – 10 % inscrit

Mercer occupe une excellente place dans l’alignement des Devils. Il joue plus de 18 minutes par match en patinant avec Nico Hischier et Timo Meier en 5v5 et en PP2. Ce déploiement n’a cependant pas conduit à beaucoup de production. Il compte trois points (2B/1A) et 10 tirs au but en huit matchs. Cependant, Mercer a raté le filet beaucoup plus que d’habitude. En moyenne, il touche le filet dans 60 pour cent de ses tentatives de tir ; cette année, il atteint le filet avec seulement 40 pour cent. Il y a donc de l’espoir que son volume de tirs et ses buts augmentent.

Stefan Noesen (LW/RW) – 8% inscrit

Noesen a tranquillement établi un début de saison avec un point par match, marquant deux buts et six passes décisives (huit points) en huit matchs. Impressionnant, sept de ses huit points ont été obtenus à force égale alors qu’il jouait sur la troisième ligne avec Erik Haula et Tomas Tatar. Noesen est davantage connu pour sa production en avantage numérique et il fait partie de la meilleure unité PP du New Jersey, ce qui en fait une option de streaming intéressante cette semaine.

Maple Leafs de Toronto

Les Maple Leafs sont l’une des cinq équipes avec quatre matchs cette semaine et l’une des deux en action lundi soir. Leurs quatre affrontements sont des affrontements moyens à bons, ils devraient donc être capables de générer beaucoup d’offensive cette semaine.

Matthew Knies (LW) – 28% inscrit

Knies a connu une augmentation drastique de son utilisation cette saison, passant de 13h41 ATOI à 17h44. Il n’a pas encore produit comme un ailier de première ligne, mais la taille de l’échantillon est trop petite pour s’en inquiéter. Knies, Auston Matthews et Mitch Marner ont été absolument dominants à 5 contre 5, avec une moyenne de 55 occasions de marquer et 19 occasions à haut danger par/60. Knies a été un peu malheureux, ne tirant que 7,7 pour cent avec un SH% sur glace de 9,2. Ces deux taux augmenteront avec le temps, et Knies est un bon candidat au streaming cette semaine et une option d’achat à bas prix s’il est déjà inscrit dans votre ligue.

Bobby McMann (LW) – 6% inscrit

McMann a été promu au deuxième trio des Maple Leafs la semaine dernière et a marqué deux buts sur quatre tirs, avec une moyenne de 15:12 TOI/gm. Son temps de jeu a augmenté de près de quatre minutes par rapport à la première semaine. Depuis l’année dernière, McMann a marqué à un rythme de 25 buts, 175 SOG avec une moyenne de seulement 11 :40 TOI. Avec ces taux, il serait une menace pour plus de 220 tirs et plus de 30 buts à 15 minutes par nuit. Il participera également aux ligues banger, où il a réalisé en moyenne plus de deux coups sûrs par match au cours des 60 derniers matchs. McMann est une option de streaming intéressante avec une valeur potentielle à long terme tant qu’il est en ligne avec John Tavares, William Nylander et PP2.

Flyers de Philadelphie

Les Flyers sont une autre équipe avec quatre matchs et deux matchs « soirée légère ». Leur semaine comprend un match aller-retour contre les Capitals et un match consécutif contre le Wild et les Canadiens. Il est difficile d’identifier les cibles de streaming sur les Flyers car leur programmation a fréquemment fluctué.

Morgan Frost (C) – 5% inscrit

L’un des joueurs ayant joué un rôle constant jusqu’à présent a été Frost, qui a évolué dans le top 6 et dans la meilleure unité en avantage numérique au cours de cinq matchs. Frost joue et tire plus que jamais, ce qui rend une percée très probable en 2024-25. Il est à un rythme de 262 SOG (son précédent sommet en carrière est de 155), un chiffre qui pourrait faire de lui un buteur de 25 à 30 cette saison. Frost a également récolté trois passes décisives en cinq matchs malgré un affreux SH% de 7,1 sur la glace. S’il peut rester enfermé avec certains des ailiers haut de gamme des Flyers comme Matvei Michkov, Travis Konecny ​​et/ou Owen Tippett pendant une longue période, il devrait également établir des sommets en carrière en matière de passes décisives. Il y a suffisamment d’avantages à long terme ici pour essayer Frost cette semaine dans une bonne configuration de streaming.