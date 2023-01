Forcé de déménager sans nulle part où aller: les sans-abri dans l’arrière-pays de West Kelowna quittent un endroit désordonné

Les habitants de l’arrière-pays de West Kelowna ont été informés qu’ils devaient passer à autre chose et un groupe de bénévoles a été chargé de retirer les ordures abandonnées.

Le groupe de travail sur la forêt de l’Okanagan (OFTF), dirigé par le fondateur et président Kane Blake, retire les déchets de l’arrière-pays depuis 2016. En plus des déchets jetés, Blake a déclaré qu’il avait nettoyé de nombreux campements abandonnés, des déchets de construction et des véhicules laissés dans l’arrière-pays.

Depuis le début de l’OFTF, Blake a déclaré avoir constaté une augmentation du nombre de personnes vivant dans l’arrière-pays.

Un groupe de personnes vivant près du sentier de randonnée MacDougall Rim a déclaré que les forces de l’ordre leur avaient dit qu’elles devaient quitter la zone d’ici la fin février. Légalement, les gens qui campent sur les terres de la Couronne doivent déménager tous les 14 jours, mais pour certains, c’est difficile à accomplir.

Un journaliste de Capital News a rejoint l’OFTF lors d’un récent voyage dans l’arrière-pays pour évaluer l’étendue de ce qu’ils retireront des campements après le départ des gens.

Il y a environ trois campeurs actuellement vacants, deux véhicules en panne, plusieurs tas de déchets, de vélos et de déchets et des déchets de construction toujours croissants dans la zone que l’OFTF retirera dans les semaines à venir.

Lors de missions d’arpentage, les volontaires ont surpris des personnes vivant au plus profond de la forêt qui ne s’attendaient pas à de la compagnie et ont rencontré des animaux. Afin de prévenir les incidents dangereux, ils portent des gilets de protection avec des caméras corporelles et portent un spray anti-ours.

Capital News s’est entretenu avec deux des quelque six personnes qui habitent le campement de MacDougall Rim.

Alors que des personnes vivraient dans la région depuis trois ans, les habitants qui étaient disponibles pour des entretiens ont déclaré qu’ils cherchaient refuge dans les bois depuis six mois au maximum.

Un résident du campement, qui a demandé à rester anonyme, vivait dans sa caravane sur une parcelle de terrain louée à Kelowna depuis cinq ans avant qu’elle ne soit soudainement vendue et que lui, son partenaire et son chien aient été forcés de partir.

« Nous n’avions nulle part. Nous ne pouvions pas trouver de logement à louer nulle part, alors nous nous sommes dit : ‘OK, allons camper quelques semaines et peut-être que quelque chose de bien se produira’. Une fois que le mauvais temps est arrivé, il est devenu enneigé et vit maintenant sur les terres de la Couronne près de Bartley Road depuis trois mois.

Un autre homme, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré qu’il n’avait l’intention de passer qu’une semaine ou deux dans les bois. Il a dit qu’il avait juste besoin d’un peu de temps loin des gens pour se remettre sur pied. Malheureusement, la région est une cible commune pour les voleurs et son camion a été volé, le bloquant sans aucun moyen de déplacer sa remorque.

Il a dit qu’il n’aime pas vivre dans une roulotte pendant l’hiver, mais qu’il n’a pas les moyens de payer un loyer et qu’il ne veut pas vivre dans un refuge.

Les résidents ont expliqué qu’ils travaillaient très fort pour garder propre la zone autour de leurs roulottes, mais semblaient mener une bataille perdue d’avance.

“Les gens viennent ici pendant quelques jours, font du désordre puis partent”, a déclaré un habitant qui nettoyait après un homme particulièrement “problématique” qui passe occasionnellement des week-ends au campement. Il a dit que les résidents à temps plein font de leur mieux pour garder la zone propre, mais les gens entrent et manquent de respect à l’espace en jetant des ordures ou en laissant tout leur équipement de camping après un week-end agité.

Les bénévoles de l’OFTF travaillent avec le règlement pour trouver un endroit où les gens peuvent vivre dans leurs roulottes pendant de longues périodes. Blake a déclaré qu’il aiderait les gens à organiser le remorquage de remorques autorisées et habitées vers un nouvel emplacement.

À ce jour, le groupe de travail a retiré 580 485 livres d’ordures et de déchets métalliques de la nature sauvage de l’Okanagan. Pour faire du bénévolat ou faire un don, visitez okanaganforesttaskforce.com.

